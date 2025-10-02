Рейтинг@Mail.ru
На протесты во Франции вышли около 600 тысяч человек - РИА Новости, 02.10.2025
19:14 02.10.2025 (обновлено: 20:39 02.10.2025)
На протесты во Франции вышли около 600 тысяч человек
На протесты во Франции вышли около 600 тысяч человек - РИА Новости, 02.10.2025
На протесты во Франции вышли около 600 тысяч человек
На массовые протесты против мер жесткой экономии вышли около 600 тысяч французов, пишет газета Parisien со ссылкой на ведущий профсоюз республики "Всеобщая... РИА Новости, 02.10.2025
в мире
франция
париж
тулуза
франсуа байру
tesla motors
франция
париж
тулуза
2025
Станислав Ванд
Станислав Ванд
в мире, франция, париж, тулуза, франсуа байру, tesla motors
В мире, Франция, Париж, Тулуза, Франсуа Байру, Tesla motors
На протесты во Франции вышли около 600 тысяч человек

Ведущий профсоюз Франции заявил об участии в протестах около 600 тысяч человек

© Getty Images / Anadolu/Ameer AlhalbiПротестующие на общенациональной забастовке, организованной крупнейшими профсоюзами Франции. 2 октября 2025
Протестующие на общенациональной забастовке, организованной крупнейшими профсоюзами Франции. 2 октября 2025
© Getty Images / Anadolu/Ameer Alhalbi
Протестующие на общенациональной забастовке, организованной крупнейшими профсоюзами Франции. 2 октября 2025
ПАРИЖ, 2 окт — РИА Новости. На массовые протесты против мер жесткой экономии вышли около 600 тысяч французов, пишет газета Parisien со ссылкой на ведущий профсоюз республики "Всеобщая конфедерация труда" (CGT).
«

"Профсоюз CGT только что объявил, что на акции в четверг, 2 октября, вышло "почти 600 тысяч" манифестантов", — говорится в материале.

Акция протеста против геноцида в Палестине в Испании
В Испании тысячи студентов вышли на протесты
Вчера, 17:47
Ранее в четверг телеканал BFMTV сообщил, что власти ожидают участия в акциях до 250 тысяч человек.
В частности, в Париже протестующие ворвались с фаерами в автосалон компании Tesla, где скандировали "Мы ненавидим миллиардеров" и размахивали флагами. Как пишет Figaro, протестующие нарушают работу общественного транспорта на юге страны, ожидаются перебои в работе региональных железнодорожных сетей и изменения в расписании междугородних поездов.
Манифестанты заблокировали крупные промышленные предприятия в разных частях страны: на севере — заводы автобренда Stellantis и производителя шин Michelin, в Тулузе, на юге, — вход на завод Thales, занимающейся разработками технологий, в том числе в области обороны, в пригороде Парижа — штаб-квартиру этой компании.
Телохранитель возле автомобиля с флагом Франции
Во Франции выступили с призывом из-за нового решения ЕС по Украине
1 октября, 15:44

Протесты во Франции

В сентябре в стране начались массовые акции под лозунгом "Заблокируем все". Манифестанты выступили против мер жесткой экономии, предложенных в законопроекте о бюджете на 2026 год.
Речь идет о документе, который в июле представил теперь уже бывший премьер-министр Франции Франсуа Байру. Власти намеревались сэкономить на нескольких статьях бюджета 43,8 миллиарда евро вместо намеченных ранее 40 миллиардов.
Законопроект не предполагает индексацию пенсий и соцвыплат. Он также не предусматривает увеличение бюджета министерств и ведомств, кроме Минобороны. Последнее получит 3,5 миллиарда евро "из-за ухудшения ситуации с безопасностью в мире".
Также Байру заявил, что для снижения бюджетного дефицита "французам нужно больше работать". Он предложил сделать два праздничных дня рабочими (например, перестать считать официальным праздником День победы над фашизмом, отмечаемый в Европе 8 мая).
Протест против нападения Израиля на Флотилии стойкости в Риме
По всему миру проходят протесты в поддержку "Флотилии стойкости"
Вчера, 10:39
 
В миреФранцияПарижТулузаФрансуа БайруTesla motors
 
 
