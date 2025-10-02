На протесты во Франции вышли около 600 тысяч человек

ПАРИЖ, 2 окт — РИА Новости. На массовые протесты против мер жесткой экономии вышли около 600 тысяч французов, пишет газета На массовые протесты против мер жесткой экономии вышли около 600 тысяч французов, пишет газета Parisien со ссылкой на ведущий профсоюз республики "Всеобщая конфедерация труда" (CGT).

« "Профсоюз CGT только что объявил, что на акции в четверг, 2 октября, вышло "почти 600 тысяч" манифестантов", — говорится в материале.

Ранее в четверг телеканал BFMTV сообщил, что власти ожидают участия в акциях до 250 тысяч человек.

В частности, в Париже протестующие ворвались с фаерами в автосалон компании Tesla , где скандировали "Мы ненавидим миллиардеров" и размахивали флагами. Как пишет Figaro, протестующие нарушают работу общественного транспорта на юге страны, ожидаются перебои в работе региональных железнодорожных сетей и изменения в расписании междугородних поездов.

Манифестанты заблокировали крупные промышленные предприятия в разных частях страны: на севере — заводы автобренда Stellantis и производителя шин Michelin, в Тулузе , на юге, — вход на завод Thales, занимающейся разработками технологий, в том числе в области обороны, в пригороде Парижа — штаб-квартиру этой компании.

Протесты во Франции

В сентябре в стране начались массовые акции под лозунгом "Заблокируем все". Манифестанты выступили против мер жесткой экономии, предложенных в законопроекте о бюджете на 2026 год.

Речь идет о документе, который в июле представил теперь уже бывший премьер-министр Франции Франсуа Байру . Власти намеревались сэкономить на нескольких статьях бюджета 43,8 миллиарда евро вместо намеченных ранее 40 миллиардов.

Законопроект не предполагает индексацию пенсий и соцвыплат. Он также не предусматривает увеличение бюджета министерств и ведомств, кроме Минобороны. Последнее получит 3,5 миллиарда евро "из-за ухудшения ситуации с безопасностью в мире".