МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Странам Запада стоит готовиться к боевым действиям в ближайшее время, заявил командующий сухопутными войсками Франции генерал Пьер Шиль , его слова приводит журнал Valeurs actuelles.
"Мы должны быть готовы вступить в бой в любое время, уже сегодня вечером, если это потребуется", — отметил он.
Издание также напоминает, что Франция планирует увеличение ассигнований, выделяемых Вооруженным силам на 3,3 миллиарда евро к 2026 году, а также еще трех миллиардов евро на оперативные чрезвычайные ситуации, связанные с ухудшающейся политической обстановкой.
В статье приводится информация о том, что генерал Шиль считает, что французской армии необходима модернизация "с головы до ног", а также введение новых инноваций, протестированных на поле боя.
Владимир Путин в прошлом году в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно разъяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО и не видит в этом смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, отвлекая внимание населения от внутренних проблем. По его мнению, "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
