Во Франции вновь пройдут массовые манифестации - РИА Новости, 02.10.2025
00:42 02.10.2025
Во Франции вновь пройдут массовые манифестации
Сотни тысяч жителей Франции вновь выйдут в четверг на массовые манифестации по всей стране в протест против мер жесткой экономии, предложенных властями в...
в мире
франция
париж
европа
франсуа байру
себастьян лекорню
франция
париж
европа
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Во Франции вновь пройдут массовые манифестации

Сотни тысяч жителей Франции вновь выйдут на протесты против мер жесткой экономии

Полицейские во время акции протеста на одной из улиц в Париже
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Полицейские во время акции протеста на одной из улиц в Париже. Архивное фото
ПАРИЖ, 2 окт – РИА Новости. Сотни тысяч жителей Франции вновь выйдут в четверг на массовые манифестации по всей стране в протест против мер жесткой экономии, предложенных властями в законопроекте о бюджете на 2026 год.
Новые демонстрации пройдут по призыву крупнейших профсоюзов Франции. Это станет уже третьей волной общенациональных протестов против экономической политики властей. До этого массовые манифестации прошли 18 сентября. По заявлению МВД, к ним присоединились более 500 тысяч человек, а по данным профсоюзов – более миллиона. За неделю до этого, 10 сентября, около 200 тысяч жителей Франции приняли участие в массовых протестах под лозунгом "Заблокируем все". Некоторые демонстрации в оба дня перерастали в стычки с полицией, сотни человек были задержаны.
Города мира. Париж - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Во Франции работники автошкол проведут крупную акцию протеста
29 сентября, 14:10
29 сентября, 14:10
Ожидается, что в этот раз на пикеты выйдут до 400 тысяч человек, что меньше, чем прогнозы для предыдущих аналогичных протестов 18 сентября. Участие в акциях, среди прочих, примут сотрудники транспортного и энергетического секторов, а также работники сферы образования. На фоне меньшего размаха протестов ожидаются и менее серьезные перебои в работе общественного транспорта.
Однако власти все равно опасаются, что к манифестациям могут присоединиться радикалы, которые начнут устраивать беспорядки. В связи с этим только в Париже и его пригородах для обеспечения безопасности будут задействованы около пяти тысяч правоохранителей.
В июле бывший тогда премьер-министром Франции Франсуа Байру представил законопроект о бюджете на 2026 год. Власти намеревались сэкономить на ряде статей бюджета 43,8 миллиарда евро вместо ранее намеченных 40 миллиардов. Согласно плану кабмина, пенсии и социальные выплаты не будут проиндексированы по инфляции, не вырастет бюджет ни одного министерства, кроме минобороны. Оборонное ведомство, в свою очередь, получит дополнительные 3,5 миллиарда евро "из-за ухудшения ситуации" с безопасностью в мире. Байру также заявил, что для снижения бюджетного дефицита "французам нужно больше работать". В частности, он предложил сделать два праздничных дня рабочими (например, перестать считать официальным праздником День победы над фашизмом, отмечаемый в Европе 8 мая).
Объявленные правительством меры вызвали сильное возмущение французов, в том числе и в политических кругах. Депутаты выразили правительству Байру недоверие, после чего оно ушло в отставку. Новый премьер-министр Себастьян Лекорню объявил, что отказался от идеи отмены двух праздничных выходных. Позднее он также пообещал ограничить пожизненные привилегии от государства для бывших премьеров.
Участники акции протеста, организованной крупнейшими профсоюзами против сокращения бюджета, в Нанте, Франция - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Во Франции более полумиллиона человек вышли на акции протеста
18 сентября, 22:56
18 сентября, 22:56
 
В мире Франция Париж Европа Франсуа Байру Себастьян Лекорню
 
 
