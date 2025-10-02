Во Франции вновь пройдут массовые манифестации

ПАРИЖ, 2 окт – РИА Новости. Сотни тысяч жителей Франции вновь выйдут в четверг на массовые манифестации по всей стране в протест против мер жесткой экономии, предложенных властями в законопроекте о бюджете на 2026 год.

Ожидается, что в этот раз на пикеты выйдут до 400 тысяч человек, что меньше, чем прогнозы для предыдущих аналогичных протестов 18 сентября. Участие в акциях, среди прочих, примут сотрудники транспортного и энергетического секторов, а также работники сферы образования. На фоне меньшего размаха протестов ожидаются и менее серьезные перебои в работе общественного транспорта.