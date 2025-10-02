Политолог оценил важность саммита России и арабских стран

СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Отношения России со странами арабского мира уже достигли высокого уровне в разных областях, предстоящий 15 октября в Москве саммит позволит их систематизировать, считает профессор факультета политологии и экономики Каирского университета Нурхан аш-Шейх.

Она напомнила, что ранее проводились российско-арабские форумы на уровне министров иностранных дел, но пришло время провести встречу "на высшем уровне".

По мнению эксперта, торгово-экономическое сотрудничество России с арабским миром продолжит развиваться, несмотря на санкции, этому способствует близость и фактически совпадение позиций на внешнеполитической арене по основным вопросам.