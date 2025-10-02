Рейтинг@Mail.ru
Политолог оценил важность саммита России и арабских стран
14:56 02.10.2025 (обновлено: 17:13 02.10.2025)
Политолог оценил важность саммита России и арабских стран
Нурхан аш-Шейх: отношения РФ с арабскими странами уже достигли высокого уровня

СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Отношения России со странами арабского мира уже достигли высокого уровне в разных областях, предстоящий 15 октября в Москве саммит позволит их систематизировать, считает профессор факультета политологии и экономики Каирского университета Нурхан аш-Шейх.
"Арабо-российские отношения чрезвычайно важны, они вышли на беспрецедентный уровень в экономике, инвестициях, военном сотрудничестве, а также в гуманитарной сфере… Мы наблюдаем огромное число арабских туристов из разных стран в России, российские туристы посещают многие арабские страны, не только Египет и ОАЭ, но Саудовскую Аравию и другие… Поэтому важно выработать единый формат, охватывающий все направления российско-арабского сотрудничества", - сказала эксперт, принимающая участие в заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи.
Она напомнила, что ранее проводились российско-арабские форумы на уровне министров иностранных дел, но пришло время провести встречу "на высшем уровне".
По мнению эксперта, торгово-экономическое сотрудничество России с арабским миром продолжит развиваться, несмотря на санкции, этому способствует близость и фактически совпадение позиций на внешнеполитической арене по основным вопросам.
В то же время, по ее словам, снижается роль США и Запада как стратегического партнера арабских стран, а также как посредника в решении палестино-израильского и других конфиктов и гаранта безопасности. "Даже такие исторически близкие партнеры США как страны Персидского залива демонстрирую открытость к тесному партнерству с Россией... Отношения строятся на взаимном уважении, а позиции зачастую совпадают в таких вопросах как урегулирование в Палестине, в Ливии и Судане", - добавила аш-Шейх. По ее мнению, действия России в регионе Ближнего Востока способствуют стабильности и урегулированию конфликтов, а не их эскалации, как это зачастую бывает с Западом.
Ранее президент России Владимир Путин пригласил на саммит лидеров арабских государств, который пройдет в Москве 15 октября. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что всем лидерам стран Лиги арабских государств и генсеку панарабской организации были направлены послания от имени президента России для участия в первом российско-арабском саммите.
В миреРоссияМоскваВладимир ПутинЛига арабских государствМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"
 
 
