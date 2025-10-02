Фонд "Вера" стал новым партнером соцпроекта "Курс добра" от Т-Банка

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Фонд помощи хосписам "Вера" стал новым партнером социального проекта Т-Банка "Курс добра", направленного на долгосрочную поддержку системных и инфраструктурных проектов ведущих благотворительных фондов России, сообщает банк.

Согласно правилам проекта, следующие два месяца Т-Банк будет удваивать пожертвования своих клиентов по адресу фонда "Вера" независимо от суммы.

Каждые два месяца фонд — партнер инициативы меняется по принципу ротации. Фонд "Вера" сменил в проекте предыдущую благотворительную организацию ― "Антон тут рядом".

Как отметили в банке, за время участия в проекте фонда "Антон тут рядом" для него удалось собрать 81 миллион рублей ― почти половину его годового бюджета. Собранные средства будут направлены на открытие первого в Санкт-Петербурге ресурсного центра фонда.

Фонд "Вера" с 2006 года помогает детям и взрослым с неизлечимыми заболеваниями, объединяя хосписы и НКО из разных регионов страны, чтобы каждая семья, столкнувшаяся с тяжелой болезнью близкого, могла получить профессиональную помощь и заботу. За годы работы фонд вложил в поддержку хосписов и помощь пациентам более 4,5 миллиарда рублей, поддержав 82 организации из 38 регионов России.

Собранные и удвоенные Т-Банком средства по итогам участия в проекте "Курс добра" фонд планирует направить на развитие паллиативной помощи на дому в регионах России.

"В 2024 году более 13 тысяч клиентов Т-Банка поддержали фонды в программе "Курс добра" — "Антон тут рядом" и "Жизнь как чудо". Благодаря проекту в 2025 году количество жертвователей выросло в девять раз и достигло 114 тысяч человек. Важно, что значительная часть жертвователей продолжает помогать фондам и после завершения кампаний, что подтверждается стабильной динамикой регулярных платежей", - приводится в сообщении комментарий руководителя отдела стратегических социальных проектов Т-Банка Татьяны Поляковой.