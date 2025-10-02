Рейтинг@Mail.ru
Фонд "Вера" стал новым партнером соцпроекта "Курс добра" от Т-Банка - РИА Новости, 02.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:00 02.10.2025
https://ria.ru/20251002/fond-2045783300.html
Фонд "Вера" стал новым партнером соцпроекта "Курс добра" от Т-Банка
Фонд "Вера" стал новым партнером соцпроекта "Курс добра" от Т-Банка - РИА Новости, 02.10.2025
Фонд "Вера" стал новым партнером соцпроекта "Курс добра" от Т-Банка
Фонд помощи хосписам "Вера" стал новым партнером социального проекта Т-Банка "Курс добра", направленного на долгосрочную поддержку системных и инфраструктурных... РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T10:00:00+03:00
2025-10-02T10:00:00+03:00
фонд "вера"
т-банк (ао «тинькофф банк»)
татьяна полякова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97984/63/979846377_0:8:601:346_1920x0_80_0_0_7bea493112d865263729262ab511e1e3.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97984/63/979846377_64:0:536:354_1920x0_80_0_0_72b933afdd2fb13675b3b224c9c7d640.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
фонд "вера", т-банк (ао «тинькофф банк»), татьяна полякова
Фонд "Вера", Т-Банк (АО «Тинькофф Банк»), Татьяна Полякова

Фонд "Вера" стал новым партнером соцпроекта "Курс добра" от Т-Банка

© Фонд помощи хосписам "Вера"Логотип фонда помощи хосписам "Вера"
Логотип фонда помощи хосписам Вера - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© Фонд помощи хосписам "Вера"
Логотип фонда помощи хосписам "Вера". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Фонд помощи хосписам "Вера" стал новым партнером социального проекта Т-Банка "Курс добра", направленного на долгосрочную поддержку системных и инфраструктурных проектов ведущих благотворительных фондов России, сообщает банк.
Согласно правилам проекта, следующие два месяца Т-Банк будет удваивать пожертвования своих клиентов по адресу фонда "Вера" независимо от суммы.
Каждые два месяца фонд — партнер инициативы меняется по принципу ротации. Фонд "Вера" сменил в проекте предыдущую благотворительную организацию ― "Антон тут рядом".
Как отметили в банке, за время участия в проекте фонда "Антон тут рядом" для него удалось собрать 81 миллион рублей ― почти половину его годового бюджета. Собранные средства будут направлены на открытие первого в Санкт-Петербурге ресурсного центра фонда.
Фонд "Вера" с 2006 года помогает детям и взрослым с неизлечимыми заболеваниями, объединяя хосписы и НКО из разных регионов страны, чтобы каждая семья, столкнувшаяся с тяжелой болезнью близкого, могла получить профессиональную помощь и заботу. За годы работы фонд вложил в поддержку хосписов и помощь пациентам более 4,5 миллиарда рублей, поддержав 82 организации из 38 регионов России.
Собранные и удвоенные Т-Банком средства по итогам участия в проекте "Курс добра" фонд планирует направить на развитие паллиативной помощи на дому в регионах России.
"В 2024 году более 13 тысяч клиентов Т-Банка поддержали фонды в программе "Курс добра" — "Антон тут рядом" и "Жизнь как чудо". Благодаря проекту в 2025 году количество жертвователей выросло в девять раз и достигло 114 тысяч человек. Важно, что значительная часть жертвователей продолжает помогать фондам и после завершения кампаний, что подтверждается стабильной динамикой регулярных платежей", - приводится в сообщении комментарий руководителя отдела стратегических социальных проектов Т-Банка Татьяны Поляковой.
По окончании текущего партнерства очередь перейдет к следующему фонду — "Большая перемена".
 
Фонд "Вера"Т-Банк (АО «Тинькофф Банк»)Татьяна Полякова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала