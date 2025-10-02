Рейтинг@Mail.ru
Число задержанных итальянских активистов "Флотилии стойкости" выросло до 40
17:43 02.10.2025
Число задержанных итальянских активистов "Флотилии стойкости" выросло до 40
Число задержанных итальянских активистов "Флотилии стойкости" выросло до 40
Число задержанных итальянских активистов "Флотилии стойкости" выросло до 40

Корабли, входящие в состав "Флотилия стойкости", направляются в Газу
Корабли, входящие в состав Флотилия стойкости, направляются в Газу
© AP Photo / Str
Корабли, входящие в состав "Флотилия стойкости", направляются в Газу. Архивное фото
РИМ, 2 окт - РИА Новости. Число задержанных Израилем итальянцев - активистов "Флотилии стойкости" возросло до 40, операция израильских ВМС завершилась, заявил глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни.
"Операция ВМС Израиля по задержанию "Флотилии" в море завершена, и ее члены переводятся в порт Ашдод для последующего выдворения. Как и ожидалось, число задержанных итальянцев возросло до 40 человек", - заявил он в сенате национального парламента.
Ранее в четверг Таяни говорил, что Израиль может выдворить первых активистов "Флотилии стойкости", пытавшейся прорвать морскую блокаду сектора Газа, уже в пятницу, для отказавшихся от добровольной отправки потребуется два-три дня на судебный процесс.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, комментируя операцию по перехвату "Флотилии", выразила мнение, что действия активистов "не приносят никакой пользы палестинскому народу.
"В то же время я понимаю, что это приносит немало неудобств итальянскому народу", - признала она, говоря о протестных выступлениях, прокатившихся по итальянским городам.
Ранее израильские военные начали задержание активистов с перехваченных судов, плывших в авангарде в составе "Флотилии стойкости". МИД Израиля заявил, что перехваченные суда будут направлены в один из израильских портов. Организаторы гуманитарной флотилии сообщили, что израильская армия перехватила 21 судно миссии. По их данным, на судах находились граждане стран Ближнего Востока, Европы, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и США.
Участники "Флотилии стойкости" заявляли, что планируют доставить в Газу гуманитарную помощь. Израиль опасается, что флотилия планирует не только доставить помощь, но и создать негативный информационный шум вокруг Израиля.
