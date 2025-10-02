Рейтинг@Mail.ru
Участников "Флотилии стойкости" депортируют в Европу, заявили в МИД Израиля - РИА Новости, 02.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:56 02.10.2025 (обновлено: 14:06 02.10.2025)
https://ria.ru/20251002/flotiliya-2045840727.html
Участников "Флотилии стойкости" депортируют в Европу, заявили в МИД Израиля
Участников "Флотилии стойкости" депортируют в Европу, заявили в МИД Израиля - РИА Новости, 02.10.2025
Участников "Флотилии стойкости" депортируют в Европу, заявили в МИД Израиля
МИД Израиля заявил, что "провокация" с прорывом блокады сектора Газа "Флотилией стойкости" завершена, добавив, что ни одному из судов не удалось войти в зону... РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T13:56:00+03:00
2025-10-02T14:06:00+03:00
израиль
в мире
обострение палестино-израильского конфликта
"флотилия стойкости"
сектор газа
европа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045810062_0:37:857:519_1920x0_80_0_0_407736dd879480a8c12a5c22e421fe2d.jpg
https://ria.ru/20251002/izrail-2045806403.html
израиль
сектор газа
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045810062_58:0:799:556_1920x0_80_0_0_ebbf01e4e05834c8682a75555ae1e243.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
израиль, в мире, обострение палестино-израильского конфликта, "флотилия стойкости", сектор газа, европа
Израиль, В мире, Обострение палестино-израильского конфликта, "Флотилия стойкости", Сектор Газа, Европа
Участников "Флотилии стойкости" депортируют в Европу, заявили в МИД Израиля

МИД Израиля объявил о завершении провокации с "Флотилией стойкости"

© Global Sumud FlotillaИзраильcкие военные перехватили судно "Флотилии стойкости" в Средиземном море
Израильcкие военные перехватили судно Флотилии стойкости в Средиземном море - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© Global Sumud Flotilla
Израильcкие военные перехватили судно "Флотилии стойкости" в Средиземном море
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕЛЬ-АВИВ, 2 окт - РИА Новости. МИД Израиля заявил, что "провокация" с прорывом блокады сектора Газа "Флотилией стойкости" завершена, добавив, что ни одному из судов не удалось войти в зону активных боевых действий.
"Провокация ХАМАС-Сумуд (в переводе с арабского - стойкость - ред.) завершена. Ни одной из яхт ... не удалось войти в зону активных боевых действий или прорвать законную морскую блокаду. Все пассажиры живы и здоровы. Они благополучно направляются в Израиль, откуда будут депортированы в Европу", - говорится в сообщении.
Внешнеполитическое ведомство отметило, что одно судно из флотилии остается на дистанции в стороне.
"Если оно приблизится, его попытка войти в зону активных боевых действий и прорвать блокаду также будет предотвращена", - добавили в МИД.
В ночь на четверг ВМС Израиля приступили к перехвату судов "Флотилии стойкости" и перенаправлению их в израильский порт Ашдод вместе с активистами, которых позднее экструдируют в страны исхода. Известно, что в гуманитарной флотилии участвуют более 40 судов и сотни активистов из стран Ближнего Востока, Европы, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и США.
Участники "Флотилии стойкости" заявляли, что планируют доставить в Газу гуманитарную помощь для нуждающихся в ней палестинцев. Власти Израиля, Италии и Греции неоднократно предлагали активистам разгрузить помощь в одном из средиземноморских портов и доставить ее в сектор Газа мирным способом. Участники флотилии, несмотря на предупреждения Израиля, что им не дадут подплыть к берегам Газы, все же попытались это сделать. В МИД Израиля подобные шаги расценили как провокацию с целью создания негативной информационной волны вокруг Израиля.
Корабли, входящие в состав Флотилия стойкости, направляются в Газу - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
ВМС Израиля задействовали против "Флотилии стойкости" более 16 кораблей
Вчера, 11:33
 
ИзраильВ миреОбострение палестино-израильского конфликта"Флотилия стойкости"Сектор ГазаЕвропа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала