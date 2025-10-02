Участников "Флотилии стойкости" депортируют в Европу, заявили в МИД Израиля

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 окт - РИА Новости. МИД Израиля заявил, что "провокация" с прорывом блокады сектора Газа "Флотилией стойкости" завершена, добавив, что ни одному из судов не удалось войти в зону активных боевых действий.

"Провокация ХАМАС-Сумуд (в переводе с арабского - стойкость - ред.) завершена. Ни одной из яхт ... не удалось войти в зону активных боевых действий или прорвать законную морскую блокаду. Все пассажиры живы и здоровы. Они благополучно направляются в Израиль , откуда будут депортированы в Европу", - говорится в сообщении.

Внешнеполитическое ведомство отметило, что одно судно из флотилии остается на дистанции в стороне.

"Если оно приблизится, его попытка войти в зону активных боевых действий и прорвать блокаду также будет предотвращена", - добавили в МИД.

Европы, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и США. В ночь на четверг ВМС Израиля приступили к перехвату судов "Флотилии стойкости" и перенаправлению их в израильский порт Ашдод вместе с активистами, которых позднее экструдируют в страны исхода. Известно, что в гуманитарной флотилии участвуют более 40 судов и сотни активистов из стран Ближнего Востока