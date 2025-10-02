https://ria.ru/20251002/flotiliya-2045828385.html
Два судна из "Флотилии свободы" продолжают движение в сторону Газы
Два судна из "Флотилии свободы" продолжают движение в сторону сектора Газа после того, как Израиль перехватил большую часть ее судов, говорится в сообщении... РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T12:50:00+03:00
2025-10-02T12:50:00+03:00
2025-10-02T12:57:00+03:00
