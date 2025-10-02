Рейтинг@Mail.ru
Два судна из "Флотилии свободы" продолжают движение в сторону Газы - РИА Новости, 02.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:50 02.10.2025 (обновлено: 12:57 02.10.2025)
https://ria.ru/20251002/flotiliya-2045828385.html
Два судна из "Флотилии свободы" продолжают движение в сторону Газы
Два судна из "Флотилии свободы" продолжают движение в сторону Газы - РИА Новости, 02.10.2025
Два судна из "Флотилии свободы" продолжают движение в сторону Газы
Два судна из "Флотилии свободы" продолжают движение в сторону сектора Газа после того, как Израиль перехватил большую часть ее судов, говорится в сообщении... РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T12:50:00+03:00
2025-10-02T12:57:00+03:00
израиль
флотилия свободы
грета тунберг
в мире
"флотилия стойкости"
сектор газа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/16/2043480303_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_53da555481d5db88c65ef083c76d38dd.jpg
https://ria.ru/20251002/izrail-2045806403.html
израиль
сектор газа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/16/2043480303_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9386df462736447c40668cb580f08899.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
израиль, флотилия свободы, грета тунберг, в мире, "флотилия стойкости", сектор газа
Израиль, Флотилия Свободы, Грета Тунберг, В мире, "Флотилия стойкости", Сектор Газа
Два судна из "Флотилии свободы" продолжают движение в сторону Газы

Два судна "Флотилии свободы" продолжают движение к Газе после перехвата

© AP Photo / Jehad AlshrafiПалаточный лагерь беженцев в Хан-Юнисе на юге сектора Газа
Палаточный лагерь беженцев в Хан-Юнисе на юге сектора Газа - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© AP Photo / Jehad Alshrafi
Палаточный лагерь беженцев в Хан-Юнисе на юге сектора Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Два судна из "Флотилии свободы" продолжают движение в сторону сектора Газа после того, как Израиль перехватил большую часть ее судов, говорится в сообщении флотилии на ее странице в соцсети Х.
"Два судна все еще направляются в сторону Газы в составе "Глобальной флотилии Сумуда (палестинская концепция стойкости)" после того, как израильские силы перехватили большую часть судов", - говорится в сообщении.
Ранее пресс-служба МИД Израиля сообщила, что ВМС Израиля перехватили несколько судов из "Флотилии стойкости", которая присоединилась к объединению активистов "Глобальная флотилия Сумуда (палестинская концепция стойкости)", пытающемуся доплыть до сектора Газа с целью прорыва его блокады. В ведомстве добавили, что шведская экоактивистка Грета Тунберг и ее друзья из флотилии живы и здоровы. Позднее "Флотилия Сумуда" сообщила, что ее экипаж был задержан израильскими силами.
Корабли, входящие в состав Флотилия стойкости, направляются в Газу - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
ВМС Израиля задействовали против "Флотилии стойкости" более 16 кораблей
Вчера, 11:33
 
ИзраильФлотилия СвободыГрета ТунбергВ мире"Флотилия стойкости"Сектор Газа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала