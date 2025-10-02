Рейтинг@Mail.ru
11:26 02.10.2025
СМИ: адвокаты "Флотилии Сумуда" документируют нарушения Израиля
СМИ: адвокаты "Флотилии Сумуда" документируют нарушения Израиля

Al Jazeera: "Флотилия Сумуда" отправит данные о нарушениях Израиля в ООН

© AP Photo / StrКорабли, входящие в состав "Флотилия стойкости"
Корабли, входящие в состав Флотилия стойкости - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© AP Photo / Str
Корабли, входящие в состав "Флотилия стойкости". Архивное фото
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Адвокаты на борту судов "Глобальной флотилии Сумуда", которая направляется в сектор Газа, документируют нарушения со стороны Израиля, данные будут отправлены в Международный суд ООН, сообщает телеканал Al Jazeera.
Ранее направляющаяся в сектор Газа "Глобальная флотилия Сумуда" сообщила, что ее экипаж, включая активистку Грету Тунберг, был задержан израильскими силами.
"Адвокаты на борту судов флотилии документируют нарушения международного гуманитарного и морского права со стороны Израиля. О незаконных действиях ВМС Израиля затем направят в Международный суд ООН", - говорится в сообщении телеканала.
"Флотилия свободы" по прорыву блокады сектора Газа, на смену которой позднее пришла "Флотилия стойкости", несколько раз безуспешно пробовала достичь блокированного полуанклава. Так, в июне судно "Мадлин" направлялось в сторону Газы с 12 активистами и журналистами на борту, включая шведскую экоактивистку Грету Тунберг, но израильские силы перехватили его в международных водах, задержали и депортировали экипаж. В июле та же участь постигла судно "Хандала" с 21 активистом из 12 стран на борту. В сентябре испанское судно "Альма" подверглось атаке с применением ударного дрона во время стоянки в порту Сиди-Бу-Саид в Тунисе.
Военнослужащие ВМС Израиля - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Израиль перехватил более 20 судов "Флотилии стойкости", шедших к Газе
Вчера, 11:18
 
