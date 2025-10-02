СМИ: адвокаты "Флотилии Сумуда" документируют нарушения Израиля

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Адвокаты на борту судов "Глобальной флотилии Сумуда", которая направляется в сектор Газа, документируют нарушения со стороны Израиля, данные будут отправлены в Международный суд ООН, сообщает телеканал Al Jazeera.
Ранее направляющаяся в сектор Газа "Глобальная флотилия Сумуда" сообщила, что ее экипаж, включая активистку Грету Тунберг, был задержан израильскими силами.
"Флотилия свободы" по прорыву блокады сектора Газа, на смену которой позднее пришла "Флотилия стойкости", несколько раз безуспешно пробовала достичь блокированного полуанклава. Так, в июне судно "Мадлин" направлялось в сторону Газы с 12 активистами и журналистами на борту, включая шведскую экоактивистку Грету Тунберг, но израильские силы перехватили его в международных водах, задержали и депортировали экипаж. В июле та же участь постигла судно "Хандала" с 21 активистом из 12 стран на борту. В сентябре испанское судно "Альма" подверглось атаке с применением ударного дрона во время стоянки в порту Сиди-Бу-Саид в Тунисе.