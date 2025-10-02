Рейтинг@Mail.ru
Экипаж "Флотилии Сумуда", включая Грету Тунберг, задержали - РИА Новости, 02.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:59 02.10.2025 (обновлено: 11:22 02.10.2025)
https://ria.ru/20251002/flotiliya-2045799343.html
Экипаж "Флотилии Сумуда", включая Грету Тунберг, задержали
Экипаж "Флотилии Сумуда", включая Грету Тунберг, задержали - РИА Новости, 02.10.2025
Экипаж "Флотилии Сумуда", включая Грету Тунберг, задержали
Направляющаяся в сектор Газа "Глобальная флотилия Сумуда" сообщила, что ее экипаж, включая активистку Грету Тунберг, был задержан израильскими силами. РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T10:59:00+03:00
2025-10-02T11:22:00+03:00
в мире
грета тунберг
израиль
обострение палестино-израильского конфликта
"флотилия стойкости"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045800997_1422:192:2780:956_1920x0_80_0_0_2e914499efe5bfb87743969b013411ec.jpg
https://ria.ru/20251001/gaza-2045670365.html
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045800997_1421:122:2780:1141_1920x0_80_0_0_d06ef72b128d600ac012b3eab11c01f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, грета тунберг, израиль, обострение палестино-израильского конфликта, "флотилия стойкости"
В мире, Грета Тунберг, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта, "Флотилия стойкости"
Экипаж "Флотилии Сумуда", включая Грету Тунберг, задержали

Экипаж "Флотилии Сумуда", включая активистку Грету Тунберг, задержали

© AP Photo / Israeli Foreign MinistryЭкипаж "Флотилии Сумуда" задержали
Экипаж Флотилии Сумуда задержали - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© AP Photo / Israeli Foreign Ministry
Экипаж "Флотилии Сумуда" задержали
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Направляющаяся в сектор Газа "Глобальная флотилия Сумуда" сообщила, что ее экипаж, включая активистку Грету Тунберг, был задержан израильскими силами.
Ранее пресс-служба МИД Израиля сообщила, что ВМС Израиля перехватили несколько судов из "Флотилии стойкости", которая присоединилась к объединению активистов "Глобальная флотилия Сумуда (палестинская концепция стойкости)", пытающемуся доплыть до сектора Газа с целью прорыва его блокады, и направляют их в один из израильских портов. В ведомстве добавили, что шведская экоактивистка Грета Тунберг и ее друзья из флотилии живы и здоровы.
"Экипаж судна "Альма" Глобальной флотилии "Сумуда", включая Грету Тунберг и лидера "Сумуда" Тиаго Авилу, был незаконно задержан Израилем", - говорится в сообщении организации в соцсети Х.
Израильская военная техника в районе границы с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Армия Израиля захватила коридор, отсекающий Газу от юга сектора
1 октября, 16:51
 
В миреГрета ТунбергИзраильОбострение палестино-израильского конфликта"Флотилия стойкости"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала