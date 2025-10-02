https://ria.ru/20251002/flotiliya-2045799343.html
Экипаж "Флотилии Сумуда", включая Грету Тунберг, задержали
Экипаж "Флотилии Сумуда", включая Грету Тунберг, задержали - РИА Новости, 02.10.2025
Экипаж "Флотилии Сумуда", включая Грету Тунберг, задержали
Направляющаяся в сектор Газа "Глобальная флотилия Сумуда" сообщила, что ее экипаж, включая активистку Грету Тунберг, был задержан израильскими силами. РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T10:59:00+03:00
2025-10-02T10:59:00+03:00
2025-10-02T11:22:00+03:00
в мире
грета тунберг
израиль
обострение палестино-израильского конфликта
"флотилия стойкости"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045800997_1422:192:2780:956_1920x0_80_0_0_2e914499efe5bfb87743969b013411ec.jpg
https://ria.ru/20251001/gaza-2045670365.html
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045800997_1421:122:2780:1141_1920x0_80_0_0_d06ef72b128d600ac012b3eab11c01f1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, грета тунберг, израиль, обострение палестино-израильского конфликта, "флотилия стойкости"
В мире, Грета Тунберг, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта, "Флотилия стойкости"
Экипаж "Флотилии Сумуда", включая Грету Тунберг, задержали
Экипаж "Флотилии Сумуда", включая активистку Грету Тунберг, задержали