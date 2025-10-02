Рейтинг@Mail.ru
По всему миру проходят протесты в поддержку "Флотилии стойкости"
10:39 02.10.2025 (обновлено: 10:40 02.10.2025)
По всему миру проходят протесты в поддержку "Флотилии стойкости"
По всему миру проходят протесты в поддержку "Флотилии стойкости"
израиль, ближний восток, европа, в мире, обострение палестино-израильского конфликта
По всему миру проходят протесты в поддержку "Флотилии стойкости"

Протесты проходят во многих странах мира в поддержку "Флотилии стойкости"

© Getty Images / Anadolu/Riccardo De LucaПротест против нападения Израиля на "Флотилии стойкости" в Риме
© Getty Images / Anadolu/Riccardo De Luca
Протест против нападения Израиля на "Флотилии стойкости" в Риме
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Протесты проходят во многих странах мира в поддержку частично перехваченной Израилем "Флотилии стойкости" по доставке гуманитарной помощи в сектор Газа, сообщает портал BreakThrough News.
"Протесты разгорелись в ряде городов Европы, Северной Африки и Ближнего Востока в ответ на незаконный захват Израилем судов и членов экипажа "Глобальной флотилии Сумуда" ("Флотилии стойкости" - ред.)", - пишет портал на своей странице в соцсети Х.
В частности, акции проходят в Италии, Германии, Франции, Тунисе, Греции, Турции и Испании.
Израильские военные ранее начали задержание активистов с перехваченных судов, плывших в авангарде к берегам сектора Газа в составе "Флотилии стойкости". МИД Израиля заявил, что перехваченные суда будут направлены в один из израильских портов. Организаторы гуманитарной флотилии сообщили о том, что израильская армия перехватила 13 судов миссии. По их данным, на судах находилось 190 граждан стран Ближнего Востока, Европы, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и США. При этом в обращении утверждалось, что около 30 судов продолжают миссию.
ИзраильБлижний ВостокЕвропаВ миреОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
