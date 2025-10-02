По всему миру проходят протесты в поддержку "Флотилии стойкости"

Израильские военные ранее начали задержание активистов с перехваченных судов, плывших в авангарде к берегам сектора Газа в составе "Флотилии стойкости". МИД Израиля заявил, что перехваченные суда будут направлены в один из израильских портов. Организаторы гуманитарной флотилии сообщили о том, что израильская армия перехватила 13 судов миссии. По их данным, на судах находилось 190 граждан стран Ближнего Востока, Европы, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и США. При этом в обращении утверждалось, что около 30 судов продолжают миссию.