https://ria.ru/20251002/flotiliya-2045794784.html
По всему миру проходят протесты в поддержку "Флотилии стойкости"
По всему миру проходят протесты в поддержку "Флотилии стойкости" - РИА Новости, 02.10.2025
По всему миру проходят протесты в поддержку "Флотилии стойкости"
Протесты проходят во многих странах мира в поддержку частично перехваченной Израилем "Флотилии стойкости" по доставке гуманитарной помощи в сектор Газа,... РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T10:39:00+03:00
2025-10-02T10:39:00+03:00
2025-10-02T10:40:00+03:00
израиль
ближний восток
европа
в мире
обострение палестино-израильского конфликта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045794517_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_aed6f489e46d3c292f23a255ff36621e.jpg
https://ria.ru/20250928/tramp-2044958691.html
https://ria.ru/20250922/vrach-2043479182.html
израиль
ближний восток
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045794517_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_677b6bf45e359ba7ab14ba87b132ae3b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
израиль, ближний восток, европа, в мире, обострение палестино-израильского конфликта
Израиль, Ближний Восток, Европа, В мире, Обострение палестино-израильского конфликта
По всему миру проходят протесты в поддержку "Флотилии стойкости"
Протесты проходят во многих странах мира в поддержку "Флотилии стойкости"
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Протесты проходят во многих странах мира в поддержку частично перехваченной Израилем "Флотилии стойкости" по доставке гуманитарной помощи в сектор Газа, сообщает портал BreakThrough News.
"Протесты разгорелись в ряде городов Европы, Северной Африки и Ближнего Востока в ответ на незаконный захват Израилем судов и членов экипажа "Глобальной флотилии Сумуда" ("Флотилии стойкости" - ред.)", - пишет портал на своей странице в соцсети Х
.
В частности, акции проходят в Италии, Германии, Франции, Тунисе, Греции, Турции и Испании.
Израильские военные ранее начали задержание активистов с перехваченных судов, плывших в авангарде к берегам сектора Газа в составе "Флотилии стойкости". МИД Израиля заявил, что перехваченные суда будут направлены в один из израильских портов. Организаторы гуманитарной флотилии сообщили о том, что израильская армия перехватила 13 судов миссии. По их данным, на судах находилось 190 граждан стран Ближнего Востока, Европы, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и США. При этом в обращении утверждалось, что около 30 судов продолжают миссию.