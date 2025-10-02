https://ria.ru/20251002/flotiliya-2045793222.html
Участники "Флотилии стойкости" находятся в безопасности, заявил МИД Израиля
2025-10-02T10:34:00+03:00
ТЕЛЬ-АВИВ, 2 окт - РИА Новости. Участники гуманитарной "Флотилии стойкости" находятся в безопасности, и в настоящее время направляются в Израиль, откуда они будут депортированы в Европу, сообщила в четверг пресс-служба МИД Израиля.
"Пассажиры флотилии ХАМАС-Сумуд (в переводе с арабского языка - стойкость) на своих яхтах благополучно и мирно направляются в Израиль
, где начнется процедура их депортации в Европу
. Пассажиры в безопасности и здоровы", - говорится в сообщении.
Израильские военные ранее начали задержание активистов с перехваченных судов, плывших в авангарде к берегам сектора Газа в составе "Флотилии стойкости". МИД Израиля заявил, что перехваченные суда будут направлены в один из израильских портов.
Во вторник активистка "Флотилии стойкости" Рудейна Зомита сообщила РИА Новости, что три флотилии пересекают Средиземное море
с целью прорвать блокаду сектора Газа: "Флотилия стойкости", в составе которой более 40 судов, восемь судов в составе "Флотилии свободы
" и одно судно "Флотилии Омара Мухтара" (ливийское судно с грузом медоборудования).
По словам активистки, на борту судов, пересекающих Средиземное море, находятся более 500 человек. По информации итальянских СМИ, среди них около 40 граждан Италии
, в том числе члены национального парламента.
В июне израильские силы перехватили в международных водах судно "Мадлин" в составе "Флотилии свободы" с 12 активистами и журналистами на борту, включая шведскую экоактивистку Грету Тунберг
. Они задержали и депортировали экипаж. В июле та же участь постигла судно "Хандала" с 21 активистом из 12 стран на борту.
В сентябре суда "Флотилии стойкости" несколько раз подверглись атакам дронов. В результате последней подобной атаки 24 сентября судам был причинен материальный ущерб, созданы помехи для связи.