Участники "Флотилии стойкости" находятся в безопасности, заявил МИД Израиля

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 окт - РИА Новости. Участники гуманитарной "Флотилии стойкости" находятся в безопасности, и в настоящее время направляются в Израиль, откуда они будут депортированы в Европу, сообщила в четверг пресс-служба МИД Израиля.

"Пассажиры флотилии ХАМАС-Сумуд (в переводе с арабского языка - стойкость) на своих яхтах благополучно и мирно направляются в Израиль , где начнется процедура их депортации в Европу . Пассажиры в безопасности и здоровы", - говорится в сообщении.

Израильские военные ранее начали задержание активистов с перехваченных судов, плывших в авангарде к берегам сектора Газа в составе "Флотилии стойкости". МИД Израиля заявил, что перехваченные суда будут направлены в один из израильских портов.

Во вторник активистка "Флотилии стойкости" Рудейна Зомита сообщила РИА Новости, что три флотилии пересекают Средиземное море с целью прорвать блокаду сектора Газа: "Флотилия стойкости", в составе которой более 40 судов, восемь судов в составе " Флотилии свободы " и одно судно "Флотилии Омара Мухтара" (ливийское судно с грузом медоборудования).

По словам активистки, на борту судов, пересекающих Средиземное море, находятся более 500 человек. По информации итальянских СМИ, среди них около 40 граждан Италии , в том числе члены национального парламента.

В июне израильские силы перехватили в международных водах судно "Мадлин" в составе "Флотилии свободы" с 12 активистами и журналистами на борту, включая шведскую экоактивистку Грету Тунберг . Они задержали и депортировали экипаж. В июле та же участь постигла судно "Хандала" с 21 активистом из 12 стран на борту.