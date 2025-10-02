Рейтинг@Mail.ru
Израильская армия перехватила 13 судов "Флотилии стойкости"
04:41 02.10.2025 (обновлено: 10:10 02.10.2025)
Израильская армия перехватила 13 судов "Флотилии стойкости"
Израильская армия перехватила 13 судов "Флотилии стойкости" - РИА Новости, 02.10.2025
Израильская армия перехватила 13 судов "Флотилии стойкости"
Организаторы гуманитарной "Флотилии стойкости" сообщили о том, что израильская армия перехватила 13 судов миссии. РИА Новости, 02.10.2025
РИА Новости
Израильская армия перехватила 13 судов "Флотилии стойкости"

Во "Флотилии стойкости" сообщили о перехвате 13 судов израильскими военными

© AP Photo / StrКорабли, входящие в состав "Флотилия стойкости", направляются в Газу
Корабли, входящие в состав Флотилия стойкости, направляются в Газу - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© AP Photo / Str
Корабли, входящие в состав "Флотилия стойкости", направляются в Газу
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Организаторы гуманитарной "Флотилии стойкости" сообщили о том, что израильская армия перехватила 13 судов миссии.
«
"Можем подтвердить, что 13 наших судов были перехвачены в море", — заявил представитель организаторов в обращении на странице в соцсети Instagram*.
По их данным, на судах находилось 190 граждан стран Ближнего Востока, Европы, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и США. При этом в обращении утверждается, что около 30 судов продолжают миссию.
Ранее израильские военные начали задержание активистов с перехваченных судов, плывших в авангарде к берегам сектора Газа в составе "Флотилии стойкости". МИД Израиля заявил, что перехваченные суда будут направлены в один из израильских портов. Там добавили, что шведская экоактивистка Грета Тунберг и ее друзья из флотилии живы и здоровы.
Во вторник активистка "Флотилии стойкости" Рудейна Зомита сообщила РИА Новости, что три флотилии пересекают Средиземное море с целью прорвать блокаду сектора Газа: "Флотилия стойкости", в составе которой более 40 судов, восемь судов в составе "Флотилии свободы" и одно — из "Флотилии Омара Мухтара" (ливийское судно с грузом медоборудования).
По словам активистки, на борту судов, пересекающих Средиземное море, находится более 500 человек. По информации итальянских СМИ, среди них около 40 граждан Италии, в том числе члены национального парламента.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
В миреРоссияБлижний ВостокЕвропаМИД Израиля‎
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
