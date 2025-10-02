Израильская армия перехватила 13 судов "Флотилии стойкости"

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Организаторы гуманитарной "Флотилии стойкости" сообщили о том, что израильская армия перехватила 13 судов миссии.
"Можем подтвердить, что 13 наших судов были перехвачены в море", — заявил представитель организаторов в обращении на странице в соцсети Instagram*.
По их данным, на судах находилось 190 граждан стран Ближнего Востока, Европы, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и США. При этом в обращении утверждается, что около 30 судов продолжают миссию.
Ранее израильские военные начали задержание активистов с перехваченных судов, плывших в авангарде к берегам сектора Газа в составе "Флотилии стойкости". МИД Израиля заявил, что перехваченные суда будут направлены в один из израильских портов. Там добавили, что шведская экоактивистка Грета Тунберг и ее друзья из флотилии живы и здоровы.
Во вторник активистка "Флотилии стойкости" Рудейна Зомита сообщила РИА Новости, что три флотилии пересекают Средиземное море с целью прорвать блокаду сектора Газа: "Флотилия стойкости", в составе которой более 40 судов, восемь судов в составе "Флотилии свободы" и одно — из "Флотилии Омара Мухтара" (ливийское судно с грузом медоборудования).
По словам активистки, на борту судов, пересекающих Средиземное море, находится более 500 человек. По информации итальянских СМИ, среди них около 40 граждан Италии, в том числе члены национального парламента.