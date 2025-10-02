"Флотилия стойкости" заявила, что одно судно продолжает путь к Газе

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Одно судно "Флотилии стойкости" продолжает путь к сектору Газа с гуманитарной помощью, говорится в сообщении флотилии на ее странице в соцсети Х.

Ранее в турецком Фонде гуманитарной помощи "Права и свободы человека" (IHH), участвовавшем в организации плавания, сообщили РИА Новости, что "Флотилия стойкости" продолжает путь к сектору Газа с гуманитарной помощью с 11 судами. МИД Израиля заявил в четверг днем, что "провокация" с прорывом блокады сектора Газа "Флотилией стойкости" завершена, добавив, что ни одному из судов не удалось войти в зону активных боевых действий.