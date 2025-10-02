https://ria.ru/20251002/flotilija-2046060951.html
"Флотилия стойкости" заявила, что одно судно продолжает путь к Газе
"Флотилия стойкости" заявила, что одно судно продолжает путь к Газе
Одно судно "Флотилии стойкости" продолжает путь к сектору Газа с гуманитарной помощью, говорится в сообщении флотилии на ее странице в соцсети Х. РИА Новости, 02.10.2025
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Одно судно "Флотилии стойкости" продолжает путь к сектору Газа с гуманитарной помощью, говорится в сообщении флотилии на ее странице в соцсети Х.
"Одно судно все еще находится в плавании (Marinette)", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что около половины судов перехвачены, информация об остальных уточняется.
Ранее в турецком Фонде гуманитарной помощи "Права и свободы человека" (IHH), участвовавшем в организации плавания, сообщили РИА Новости, что "Флотилия стойкости" продолжает путь к сектору Газа с гуманитарной помощью с 11 судами. МИД Израиля заявил в четверг днем, что "провокация" с прорывом блокады сектора Газа "Флотилией стойкости" завершена, добавив, что ни одному из судов не удалось войти в зону активных боевых действий.
Пресс-служба МИД Израиля ранее сообщила, что ВМС Израиля
перехватили несколько судов из "Флотилии стойкости", которая присоединилась к объединению активистов "Глобальная флотилия Сумуда (палестинская концепция стойкости)", пытающемуся доплыть до сектора Газа с целью прорыва его блокады, и направляют их в один из израильских портов. В ведомстве добавили, что шведская экоактивистка Грета Тунберг
и ее друзья из флотилии живы и здоровы.