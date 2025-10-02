Новую финансовую реальность глобального рынка обсудят на форуме

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Сессия "Трансформация мировой экономики. Международные расчеты" пройдет 21 октября в рамках организуемого Российским экспортный центром (ВЭБ.РФ) международного экспортного форума "Сделано в России" - ключевого события для предпринимателей, стремящихся выйти на экспорт и найти надежных партнеров за рубежом, сообщает центр.

"Глобальная экономика переживает масштабные изменения: дедолларизация, переход к национальным валютам, внедрение цифровых инструментов и альтернативных платежных систем - это уже не тренды, а новая реальность. Российский бизнес успешно адаптируется к вызовам, связанным с ограничениями в финансовой логистике, и создает новые стратегии работы в условиях перестройки мировой торговли", - говорится в сообщении.

Спикерами выступят представители госсектора, крупных банков и производственных холдингов.

Они обсудят будущее международных расчетов: насколько устойчивы расчеты в национальных валютах и цифровых активах – стейблкоинах, CBDC? Также поговорят о новых финансовых и логистических платформах как о временном решении или долгосрочном сдвиге. Кроме того, на повестке вопросы рисков и возможностей для бизнеса, а также роль регуляторов и поиск баланса между инновациями и контролем, который необходим для стабильности экономики.

Сессия будет полезна компаниям, работающим на международных рынках, финансовым институтам и финтех-стартапам, госструктурам, регулирующим внешнеэкономическую деятельность, и всем, кто хочет понимать будущее глобальной финансовой системы.

Международный экспортный форум "Сделано в России" ежегодно собирает тысячи участников из более чем 80 стран мира - представителей бизнеса, государственных структур, научных и деловых сообществ. Это главное событие года для предпринимателей, стремящихся масштабировать бизнес, выйти на экспорт и найти надежных партнеров. В 2024 году форум посетили около шести тысяч человек, а экспозицию Made in Russia представили 75 компаний, демонстрируя высокий уровень и разнообразие российского экспорта.

Международный экспортный форум "Сделано в России" пройдет 21 октября в Национальном центре "Россия" в Москве. Участие бесплатное. Регистрация на форум открыта до 13 октября на официальном сайте: forum.exportcenter.ru.

Напомним, в рамках форума с 1 сентября по 22 октября РЭЦ организует масштабную выставку Made in Russia в экспозиции Национального центра "Россия", где продемонстрированы достижения отечественных экспортеров. Посетить экспозицию можно бесплатно после регистрации на сайте russia.ru.

Генеральные партнеры Форума - ЭКСАР и РОСЭКСИМБАНК. Партнер деловой программы - правительство Москвы.