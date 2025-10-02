Рейтинг@Mail.ru
Новую финансовую реальность глобального рынка обсудят на форуме - РИА Новости, 02.10.2025
14:41 02.10.2025
Новую финансовую реальность глобального рынка обсудят на форуме
Новую финансовую реальность глобального рынка обсудят на форуме
2025
Экономика
Новую финансовую реальность глобального рынка обсудят на форуме

Логотип Международного экспортного форума "Сделано в России"
Логотип Международного экспортного форума "Сделано в России". Архивное фото
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Сессия "Трансформация мировой экономики. Международные расчеты" пройдет 21 октября в рамках организуемого Российским экспортный центром (ВЭБ.РФ) международного экспортного форума "Сделано в России" - ключевого события для предпринимателей, стремящихся выйти на экспорт и найти надежных партнеров за рубежом, сообщает центр.
"Глобальная экономика переживает масштабные изменения: дедолларизация, переход к национальным валютам, внедрение цифровых инструментов и альтернативных платежных систем - это уже не тренды, а новая реальность. Российский бизнес успешно адаптируется к вызовам, связанным с ограничениями в финансовой логистике, и создает новые стратегии работы в условиях перестройки мировой торговли", - говорится в сообщении.
РЭЦ рассказал об успешных кейсах с "Моим экспортом" и "Сделано в России"
1 октября, 16:52
Спикерами выступят представители госсектора, крупных банков и производственных холдингов.
Они обсудят будущее международных расчетов: насколько устойчивы расчеты в национальных валютах и цифровых активах – стейблкоинах, CBDC? Также поговорят о новых финансовых и логистических платформах как о временном решении или долгосрочном сдвиге. Кроме того, на повестке вопросы рисков и возможностей для бизнеса, а также роль регуляторов и поиск баланса между инновациями и контролем, который необходим для стабильности экономики.
Сессия будет полезна компаниям, работающим на международных рынках, финансовым институтам и финтех-стартапам, госструктурам, регулирующим внешнеэкономическую деятельность, и всем, кто хочет понимать будущее глобальной финансовой системы.
Международный экспортный форум "Сделано в России" ежегодно собирает тысячи участников из более чем 80 стран мира - представителей бизнеса, государственных структур, научных и деловых сообществ. Это главное событие года для предпринимателей, стремящихся масштабировать бизнес, выйти на экспорт и найти надежных партнеров. В 2024 году форум посетили около шести тысяч человек, а экспозицию Made in Russia представили 75 компаний, демонстрируя высокий уровень и разнообразие российского экспорта.
Международный экспортный форум "Сделано в России" пройдет 21 октября в Национальном центре "Россия" в Москве. Участие бесплатное. Регистрация на форум открыта до 13 октября на официальном сайте: forum.exportcenter.ru.
Напомним, в рамках форума с 1 сентября по 22 октября РЭЦ организует масштабную выставку Made in Russia в экспозиции Национального центра "Россия", где продемонстрированы достижения отечественных экспортеров. Посетить экспозицию можно бесплатно после регистрации на сайте russia.ru.
Генеральные партнеры Форума - ЭКСАР и РОСЭКСИМБАНК. Партнер деловой программы - правительство Москвы.
Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг РЭЦ доступны онлайн на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".
