Власти США заморозили средства финансирования для продемократических штатов

Власти США заморозили 26 миллиардов долларов финансирования для продемократических штатов, в том числе для Нью-Йорка, передает агентство Рейтер. РИА Новости, 02.10.2025
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.
Власти США заморозили 26 миллиардов долларов финансирования для продемократических штатов, в том числе для Нью-Йорка, передает агентство Рейтер
.
"Администрация президента США Дональда Трампа
в среду заморозила 26 миллиардов для продемократических штатов", - пишет агентство.
Отмечается, что решение о заморозке коснулось инфраструктурных проектов в Нью-Йорке
, включая метро, на 18 миллиардов долларов и проекты зеленой энергетики на 8 миллиардов долларов в 16 управляемых демократами штатах, в том числе в Калифорнии
и Иллинойсе
.
В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой "шатдаун" (government shutdown) в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год, и это не редкая ситуация.
Президент США Дональд Трамп заявил ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.