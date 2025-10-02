ФБР предупредила об угрозе нацбезопасности США, пишут СМИ

Организация, по данным телеканала, заявляет, что сокращение оперативных ресурсов ФБР из-за шатдауна может нарушить работу в таких областях, как проведение расследований, слежение и криминалистический анализ, а также сотрудничество с правоохранителями как внутри США, так и за рубежом.