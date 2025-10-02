Рейтинг@Mail.ru
ФБР предупредила об угрозе нацбезопасности США, пишут СМИ - РИА Новости, 02.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:30 02.10.2025
https://ria.ru/20251002/fbr-2045766985.html
ФБР предупредила об угрозе нацбезопасности США, пишут СМИ
ФБР предупредила об угрозе нацбезопасности США, пишут СМИ - РИА Новости, 02.10.2025
ФБР предупредила об угрозе нацбезопасности США, пишут СМИ
Ассоциация агентов ФБР предупреждает своих участников об угрозе национальной безопасности США из-за приостановки работы федерального правительства (шатдауна),... РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T06:30:00+03:00
2025-10-02T06:30:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
фбр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151087/06/1510870639_0:0:3814:2146_1920x0_80_0_0_a914d682c06f5843cd4bfb517b841979.jpg
https://ria.ru/20251002/ssha-2045748660.html
https://ria.ru/20251001/shatdaun-2045570937.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151087/06/1510870639_0:0:3392:2543_1920x0_80_0_0_493b0ba3b7e42b275d12870c8b41f9b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп, фбр
В мире, США, Дональд Трамп, ФБР
ФБР предупредила об угрозе нацбезопасности США, пишут СМИ

CNN: в ФБР предупредили об угрозе нацбезопасности США из-за шатдауна

© AP Photo / Cliff OwenЗдание ФБР в Вашингтоне, США
Здание ФБР в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© AP Photo / Cliff Owen
Здание ФБР в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Ассоциация агентов ФБР предупреждает своих участников об угрозе национальной безопасности США из-за приостановки работы федерального правительства (шатдауна), сообщает телеканал CNN со ссылкой на внутреннее письмо организации.
Федеральное правительство США приостановило свою работу в среду утром по местному времени после того, как конгресс не смог прийти к согласию по законопроекту о финансировании государственных расходов. По оценкам бюджетного управления конгресса, каждый день простоя около 750 тысяч федеральных служащих могут быть отправлены в принудительный отпуск. Эти работники не получат заработную плату, пока не вернутся на службу после окончания шатдауна.
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Шатдаун обходится США в 400 миллионов долларов в день
00:39
"Шатдаун может подорвать способность ФБР выполнять свои обязанности в то время, когда страна сталкивается с беспрецедентным спектром угроз нацбезопасности и преступности — от незаконного оборота фентанила и терроризма до насильственных преступлений против детей и кибератак", - говорится во внутреннем документе организации, который цитирует CNN.
Организация, по данным телеканала, заявляет, что сокращение оперативных ресурсов ФБР из-за шатдауна может нарушить работу в таких областях, как проведение расследований, слежение и криминалистический анализ, а также сотрудничество с правоохранителями как внутри США, так и за рубежом.
Руководители Ассоциации агентов ФБР, как утверждается, также направили в конгресс письмо с просьбой освободить от удержания заработной платы критически важных сотрудников федеральных правоохранительных органов во избежание дестабилизации функционирования ведомства.
Президент США Дональд Трамп заявил ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Шатдаун в США: что это такое и какие последствия
Вчера, 10:25
 
В миреСШАДональд ТрампФБР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала