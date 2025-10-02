Нововведения Wildberries и Ozon требуют пересмотра, заявили в ФАС

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Ряд нововведений Wildberries и Ozon требуют пересмотра, они содержат риски ущемления интересов продавцов и покупателей, сообщили в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.

"Члены Экспертного совета рассмотрели практики Wildberries и Ozon на соответствие принципам взаимодействия участников цифровых рынков и прокомментировали действия маркетплейсов как содержащие риски ущемления интересов продавцов и покупателей, а также признаки навязывания предпринимателям невыгодных условий работы на площадках, требующих пересмотра. По мнению экспертов, введение подобных правил должно быть дополнительно проработано и скорректировано для смягчения последствий их применения", - сказали в ФАС.

Так, служба получает значительное количество обращений предпринимателей относительно нововведений Ozon из-за новых правил обработки возвратов товаров. Согласно нововведениям, заказы, которые были отменены или возвращены покупателями без претензий к качеству, автоматически отправляются на склады маркетплейса для повторной продажи. Как отметили в ФАС, предприниматели лишаются возможности свободно распоряжаться своим товаром и сталкиваются со сложностями в вывозе своего товара со складской инфраструктуры.

"Зачастую предприниматели не могут забронировать время для его самостоятельного вывоза. При этом у площадки отсутствуют обязательства по предоставлению таких периодов в установленные сроки, а также соблюдению сроков вывоза товаров. Это может приводить к тому, что продавцы будут оплачивать услуги хранения продукции на инфраструктуре маркетплейса неопределенное время", - отметили в службе.

Антимонопольная служба также получала жалобы от представителей малого и среднего предпринимательства в связи с изменением порядка работы с продавцами Wildberries. Это, к примеру, применение индекса остатка товара. Предприниматели с низким индексом оказывались перед выбором: либо оплачивать хранение товаров на инфраструктуре площадки по более высокой цене, либо позволить устанавливать скидки на товары без надлежащего согласования. Также маркетплейс внедрил порядок оказания дополнительных услуг, от которых невозможно отказаться ранее установленного срока.