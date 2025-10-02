Рейтинг@Mail.ru
Нововведения Wildberries и Ozon требуют пересмотра, заявили в ФАС - РИА Новости, 02.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:58 02.10.2025 (обновлено: 16:36 02.10.2025)
https://ria.ru/20251002/fas-2045898622.html
Нововведения Wildberries и Ozon требуют пересмотра, заявили в ФАС
Нововведения Wildberries и Ozon требуют пересмотра, заявили в ФАС - РИА Новости, 02.10.2025
Нововведения Wildberries и Ozon требуют пересмотра, заявили в ФАС
Ряд нововведений Wildberries и Ozon требуют пересмотра, они содержат риски ущемления интересов продавцов и покупателей, сообщили в пресс-службе Федеральной... РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T15:58:00+03:00
2025-10-02T16:36:00+03:00
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
россия
wildberries
ozon
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/13/2017787408_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_ddb8e7e973e05e6631bfa3ccbda2130a.jpg
https://ria.ru/20250920/dostavka-2043111142.html
https://ria.ru/20250930/fas-2045327038.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/13/2017787408_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_39f4ef466d3ad959062f9550c35d17df.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
федеральная антимонопольная служба (фас россии), россия, wildberries, ozon, экономика
Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Россия, Wildberries, Ozon, Экономика
Нововведения Wildberries и Ozon требуют пересмотра, заявили в ФАС

ФАС: нововведения Wildberries и Ozon требуют пересмотра

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкТабличка на здании Федеральной антимонопольной службы России
Табличка на здании Федеральной антимонопольной службы России - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Табличка на здании Федеральной антимонопольной службы России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Ряд нововведений Wildberries и Ozon требуют пересмотра, они содержат риски ущемления интересов продавцов и покупателей, сообщили в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.
"Члены Экспертного совета рассмотрели практики Wildberries и Ozon на соответствие принципам взаимодействия участников цифровых рынков и прокомментировали действия маркетплейсов как содержащие риски ущемления интересов продавцов и покупателей, а также признаки навязывания предпринимателям невыгодных условий работы на площадках, требующих пересмотра. По мнению экспертов, введение подобных правил должно быть дополнительно проработано и скорректировано для смягчения последствий их применения", - сказали в ФАС.
Вывеска Ozon - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
Ozon объяснил изменения правил возврата товаров для продавцов
20 сентября, 01:27
Так, служба получает значительное количество обращений предпринимателей относительно нововведений Ozon из-за новых правил обработки возвратов товаров. Согласно нововведениям, заказы, которые были отменены или возвращены покупателями без претензий к качеству, автоматически отправляются на склады маркетплейса для повторной продажи. Как отметили в ФАС, предприниматели лишаются возможности свободно распоряжаться своим товаром и сталкиваются со сложностями в вывозе своего товара со складской инфраструктуры.
"Зачастую предприниматели не могут забронировать время для его самостоятельного вывоза. При этом у площадки отсутствуют обязательства по предоставлению таких периодов в установленные сроки, а также соблюдению сроков вывоза товаров. Это может приводить к тому, что продавцы будут оплачивать услуги хранения продукции на инфраструктуре маркетплейса неопределенное время", - отметили в службе.
Антимонопольная служба также получала жалобы от представителей малого и среднего предпринимательства в связи с изменением порядка работы с продавцами Wildberries. Это, к примеру, применение индекса остатка товара. Предприниматели с низким индексом оказывались перед выбором: либо оплачивать хранение товаров на инфраструктуре площадки по более высокой цене, либо позволить устанавливать скидки на товары без надлежащего согласования. Также маркетплейс внедрил порядок оказания дополнительных услуг, от которых невозможно отказаться ранее установленного срока.
"Новые механизмы в обязательном порядке должны носить прозрачный и понятный характер, а также учитывать ценовую политику представителей малого и среднего предпринимательства. В случае невыполнения рекомендаций ФАС России примет меры антимонопольного реагирования", - добавили в ФАС.
АЗС - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
ФАС проверит сети АЗС из-за цен на топливо
30 сентября, 11:49
 
Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)РоссияВайлдберриз (Wildberries)OzonЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала