Сам факт наличия России многим не нравится, заявил Путин
Сам факт наличия России многим не нравится, они хотят поживиться, но этого не будет, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.10.2025
