https://ria.ru/20251002/evrosojuz-2046014056.html
Путин напомнил, что ЕС развивался как экономическое сообщество
Путин напомнил, что ЕС развивался как экономическое сообщество - РИА Новости, 02.10.2025
Путин напомнил, что ЕС развивался как экономическое сообщество
Евросоюз изначально развивался прежде всего как экономическое сообщество, сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T20:48:00+03:00
2025-10-02T20:48:00+03:00
2025-10-02T20:48:00+03:00
в мире
международный дискуссионный клуб "валдай"
выступление путина на "валдае" — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045988106_0:0:3094:1740_1920x0_80_0_0_78d4f11df79ecffe7f02349549c6f213.jpg
https://ria.ru/20250415/es-2011341573.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045988106_317:0:3046:2047_1920x0_80_0_0_7614275b28c212599bd3ac8a9b837925.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, международный дискуссионный клуб "валдай", выступление путина на "валдае" — 2025
В мире, Международный дискуссионный клуб "Валдай", Выступление Путина на "Валдае" — 2025
Путин напомнил, что ЕС развивался как экономическое сообщество
Путин: Евросоюз изначально развивался как экономическое сообщество