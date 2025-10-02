https://ria.ru/20251002/evropa-2046051277.html

Даже либералы говорят, что Европы больше нет, заявил Путин

СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Даже либералы говорят, что Европы, которую мы любили, больше нет, заявил президент РФ Владимир Путин. "Вы знаете, у нас ведь много очень либеральной публики в России из такой творческой среды, из интеллектуальной среды. И очень много есть, как у нас любят говорить, есть такое понятие - западники, то есть те люди, которые склонны и ближе считают, что Россия должна быть к Западу. Но даже они в контакте со мной говорят: "Европа, которую мы так любили, ее больше нет", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в 2004 году. Своим названием он обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.

