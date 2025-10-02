Рейтинг@Mail.ru
Даже либералы говорят, что Европы больше нет, заявил Путин - РИА Новости, 02.10.2025
22:04 02.10.2025 (обновлено: 22:35 02.10.2025)
Даже либералы говорят, что Европы больше нет, заявил Путин
Даже либералы говорят, что Европы больше нет, заявил Путин - РИА Новости, 02.10.2025
Даже либералы говорят, что Европы больше нет, заявил Путин
Даже либералы говорят, что Европы, которую мы любили, больше нет, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.10.2025
СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Даже либералы говорят, что Европы, которую мы любили, больше нет, заявил президент РФ Владимир Путин. "Вы знаете, у нас ведь много очень либеральной публики в России из такой творческой среды, из интеллектуальной среды. И очень много есть, как у нас любят говорить, есть такое понятие - западники, то есть те люди, которые склонны и ближе считают, что Россия должна быть к Западу. Но даже они в контакте со мной говорят: "Европа, которую мы так любили, ее больше нет", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в 2004 году. Своим названием он обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.
в мире, россия, европа, великий новгород, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай", выступление путина на "валдае" — 2025
В мире, Россия, Европа, Великий Новгород, Владимир Путин, Международный дискуссионный клуб "Валдай", Выступление Путина на "Валдае" — 2025
Даже либералы говорят, что Европы больше нет, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Даже либералы говорят, что Европы, которую мы любили, больше нет, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Вы знаете, у нас ведь много очень либеральной публики в России из такой творческой среды, из интеллектуальной среды. И очень много есть, как у нас любят говорить, есть такое понятие - западники, то есть те люди, которые склонны и ближе считают, что Россия должна быть к Западу. Но даже они в контакте со мной говорят: "Европа, которую мы так любили, ее больше нет", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в 2004 году. Своим названием он обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.
Путин заявил, что Европа исчезает
Вчера, 20:41
 
В миреРоссияЕвропаВеликий НовгородВладимир ПутинМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"Выступление Путина на "Валдае" — 2025
 
 
