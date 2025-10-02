В Азербайджане выразили готовность усилить роль в энергобезопасности Европы

Глава SOCAR также добавил, что, по оценке компании, нефть и газ будут востребованными еще в течение многих следующих десятилетий.

"Что касается газа, мы считаем, что он будет использоваться как минимум до 2070 года и далее. Именно поэтому мы инвестируем в проекты в газовой отрасли. У SOCAR очень много других планов, которые мы хотим реализовывать, в которые мы хотим вкладываться", - отметил Наджаф.