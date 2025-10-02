В Азербайджане выразили готовность усилить роль в энергобезопасности Европы

БАКУ, 2 окт – РИА Новости. Азербайджанская сторона готова усилить роль в энергетической безопасности Европы и других регионов, заявил президент государственной нефтяной компании Азербайджана SOCAR Ровшан Наджаф.
"Азербайджан играет важную роль в обеспечении энергобезопасности не только Европы, но и более широкого региона и готов расширить свое участие в этом процессе. В августе мы начали поставки газа в Сирию, и если бы нас спросили об этом за полгода до того, мы бы сказали, что у нас в плане нет этого. Мы готовы играть большую роль в обеспечении энергобезопасности в большем регионе. У нас достаточно ресурсов для этого", – сказал он, выступая на XVI Евразийском форуме Kazenergy "Новый энергетический порядок: акцент на средние державы".
По его словам, SOCAR с 2022 года по просьбе европейских партнеров увеличила экспорт газа в Европу почти на 60%, "при этом без какого-либо финансирования со стороны Европы".
"Строительство действующей инфраструктуры для экспорта газа в Европу финансировалось Азербайджаном и его партнерами, которые взяли на себя все риски. До 2022 года планов по расширению инфраструктуры не было. Однако, чтобы обеспечить дальнейшую устойчивость и поставки больших объемов, требуется расширение газопроводов. SOCAR готова и дальше наращивать поставки газа в Европу при условии сотрудничества со стороны европейских партнеров. В первую очередь, это обеспечение долгосрочных контрактов, и второе – это совместная инвестиция с нами в расширение инфраструктуры. Нам необходима поддержка финансовых институтов Европейского Союза и необходимо финансирование со стороны европейских стран", – сказал он.
Глава SOCAR также добавил, что, по оценке компании, нефть и газ будут востребованными еще в течение многих следующих десятилетий.
"Что касается газа, мы считаем, что он будет использоваться как минимум до 2070 года и далее. Именно поэтому мы инвестируем в проекты в газовой отрасли. У SOCAR очень много других планов, которые мы хотим реализовывать, в которые мы хотим вкладываться", - отметил Наджаф.
