Рейтинг@Mail.ru
В Азербайджане выразили готовность усилить роль в энергобезопасности Европы - РИА Новости, 02.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:21 02.10.2025 (обновлено: 12:22 02.10.2025)
https://ria.ru/20251002/evropa-2045820515.html
В Азербайджане выразили готовность усилить роль в энергобезопасности Европы
В Азербайджане выразили готовность усилить роль в энергобезопасности Европы - РИА Новости, 02.10.2025
В Азербайджане выразили готовность усилить роль в энергобезопасности Европы
Азербайджанская сторона готова усилить роль в энергетической безопасности Европы и других регионов, заявил президент государственной нефтяной компании... РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T12:21:00+03:00
2025-10-02T12:22:00+03:00
европа
сирия
азербайджан
socar
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/12/1832427214_0:0:3300:1857_1920x0_80_0_0_b4cef1c2d21b198ae32028601e2f5297.jpg
https://ria.ru/20241218/energokabel-1989851519.html
https://ria.ru/20230130/energiya-1848492456.html
европа
сирия
азербайджан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/12/1832427214_218:0:2949:2048_1920x0_80_0_0_a28a9f88747158e2bfc7bef3c3a912f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
европа, сирия, азербайджан, socar, в мире
Европа, Сирия, Азербайджан, SOCAR, В мире
В Азербайджане выразили готовность усилить роль в энергобезопасности Европы

Глава SOCAR Наджаф выразил готовность усилить роль в энергобезопасности Европы

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкФлаг Азербайджана
Флаг Азербайджана - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Флаг Азербайджана. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БАКУ, 2 окт – РИА Новости. Азербайджанская сторона готова усилить роль в энергетической безопасности Европы и других регионов, заявил президент государственной нефтяной компании Азербайджана SOCAR Ровшан Наджаф.
"Азербайджан играет важную роль в обеспечении энергобезопасности не только Европы, но и более широкого региона и готов расширить свое участие в этом процессе. В августе мы начали поставки газа в Сирию, и если бы нас спросили об этом за полгода до того, мы бы сказали, что у нас в плане нет этого. Мы готовы играть большую роль в обеспечении энергобезопасности в большем регионе. У нас достаточно ресурсов для этого", – сказал он, выступая на XVI Евразийском форуме Kazenergy "Новый энергетический порядок: акцент на средние державы".
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
Алиев рассказал о проекте энергокабеля из Азербайджана в Европу
18 декабря 2024, 10:39
По его словам, SOCAR с 2022 года по просьбе европейских партнеров увеличила экспорт газа в Европу почти на 60%, "при этом без какого-либо финансирования со стороны Европы".
"Строительство действующей инфраструктуры для экспорта газа в Европу финансировалось Азербайджаном и его партнерами, которые взяли на себя все риски. До 2022 года планов по расширению инфраструктуры не было. Однако, чтобы обеспечить дальнейшую устойчивость и поставки больших объемов, требуется расширение газопроводов. SOCAR готова и дальше наращивать поставки газа в Европу при условии сотрудничества со стороны европейских партнеров. В первую очередь, это обеспечение долгосрочных контрактов, и второе – это совместная инвестиция с нами в расширение инфраструктуры. Нам необходима поддержка финансовых институтов Европейского Союза и необходимо финансирование со стороны европейских стран", – сказал он.
Глава SOCAR также добавил, что, по оценке компании, нефть и газ будут востребованными еще в течение многих следующих десятилетий.
"Что касается газа, мы считаем, что он будет использоваться как минимум до 2070 года и далее. Именно поэтому мы инвестируем в проекты в газовой отрасли. У SOCAR очень много других планов, которые мы хотим реализовывать, в которые мы хотим вкладываться", - отметил Наджаф.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
Азербайджан может век обеспечивать Европу энергией, заявил Алиев
30 января 2023, 17:56
 
ЕвропаСирияАзербайджанSOCARВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала