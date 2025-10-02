Рейтинг@Mail.ru
09:35 02.10.2025
"Катастрофический прецедент": в Европе запаниковали из-за плана по Украине
"Катастрофический прецедент": в Европе запаниковали из-за плана по Украине
в мире, украина, венгрия, европа, евросоюз
"Катастрофический прецедент": в Европе запаниковали из-за плана по Украине

TEC: потенциальное принятие Украины в ЕС в обход вето Венгрии угрожает Европе

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Попытки европейского правительства принять Украину в ЕС в обход вето Венгрии ведут к ограничению суверенитета государств-членов и подрывают основы Союза, пишет испанский журналист и аналитик Хавьер Вильямор в своей статье для издания The European Conservative.
"Прецедент был бы катастрофическим. Если вето будет снято сегодня при вступлении Украины, завтра его могут снять и в случае Турции, Сербии или в любом другом спорном случае. Греция, Болгария и Хорватия уже напомнили всем, что вето — это не прихоть, а важнейший политический инструмент для защиты собственных интересов в вопросах безопасности, границ или национальных меньшинств", — говорится в материале.
Канцлер Германии Фридрих Мерц и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Мерц и фон дер Ляйен поругались из-за Украины и ЕС, пишет Bloomberg
Вчера, 08:39
Автор отмечает, что попытка Брюсселя обойти правила в пользу Киева не только подрывает доверие к договорным основам ЕС, но и посылает сигнал о том, что европейская интеграция движется в направлении централизации, даже при сопротивлении европейских народов.
Во вторник британская газета Financial Times сообщила, что Евросоюз готовится начать техническую подготовку к приему Украины и Молдавии в сообщество в обход Венгрии.
Ранее издание Politico сообщало о том, что председатель Европейского совета Антониу Кошта предлагает упростить голосование в Евросоюзе по открытию переговорных кластеров на пути к вступлению Украины в блок, стремясь обойти вето Будапешта. Кроме того, согласно публикации, Еврокомиссия также предложила принимать решения о продлении санкций против России квалифицированным большинством вместо единогласного одобрения, чтобы обходить позицию Венгрии.
Телохранитель возле автомобиля с флагом Франции - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Во Франции выступили с призывом из-за нового решения ЕС по Украине
Вчера, 15:44
 
