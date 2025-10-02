"Катастрофический прецедент": в Европе запаниковали из-за плана по Украине

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Попытки европейского правительства принять Украину в ЕС в обход вето Венгрии ведут к ограничению суверенитета государств-членов и подрывают основы Союза, пишет испанский журналист и аналитик Хавьер Вильямор в своей статье для издания The European Conservative.
"Прецедент был бы катастрофическим. Если вето будет снято сегодня при вступлении Украины, завтра его могут снять и в случае Турции, Сербии или в любом другом спорном случае. Греция, Болгария и Хорватия уже напомнили всем, что вето — это не прихоть, а важнейший политический инструмент для защиты собственных интересов в вопросах безопасности, границ или национальных меньшинств", — говорится в материале.
Ранее издание Politico сообщало о том, что председатель Европейского совета Антониу Кошта предлагает упростить голосование в Евросоюзе по открытию переговорных кластеров на пути к вступлению Украины в блок, стремясь обойти вето Будапешта. Кроме того, согласно публикации, Еврокомиссия также предложила принимать решения о продлении санкций против России квалифицированным большинством вместо единогласного одобрения, чтобы обходить позицию Венгрии.