Ярославский губернатор рассказал о газификации Борисоглебского округа

ЯРОСЛАВЛЬ, 2 окт – РИА Новости. Газифицированы еще четыре населенных пункта Борисоглебского округа Ярославской области, сообщил губернатор Михаил Евраев.
"Газифицированы еще четыре населенных пункта Борисоглебского округа. Это села Кондаково, Давыдово, Ивановское и деревня Алешкино", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.
По словам губернатора, недавно в муниципальном образовании также были обеспечены сетями деревни Дьяконцево, Сигорь и село Покровское.
"Жители более чем 300 домов в этих населенных пунктах Борисоглебского округа получат возможность подключения к современному и экономичному виду топлива", - подчеркнул Евраев.
Он отметил, что правительство региона параллельно ведет строительство газовых котельных: установлена станция для Дома культуры в Алешкине, в планах еще две – в Ивановском и Яковцеве. Всего в Ярославской области в этом году построили уже почти 85 километров газопроводов из запланированных 107, подчеркнул глава региона. К газу смогут подключиться 1200 домов.
"Реализация программы обеспечит повышение качества жизни людей, снижение затрат на отопление и создание комфортных условий на сельских территориях", - рассказал Евраев.
Заместитель председателя правительства – министр строительства и ЖКХ Ярославской области Александр Баланцев пояснил, что работы по газификации населенных пунктов Борисоглебского округа проведены по программе развития газоснабжения и газификации региона на 2021 – 2025 годы.
"В селе Кондаково благодаря строительству двух километров распределительных сетей уже создана техническая возможность для подключения к газу 59 домовладений. На данный момент исполнены девять договоров на догазификацию – сети построены до границ земельных участков. Подключено первое домовладение. В остальных населенных пунктах работы продолжаются", – цитирует директора филиала АО "Газпром газораспределение Ярославль" в Ростове Сергея Зинохина пресс-служба областного правительства.
