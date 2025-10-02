Рейтинг@Mail.ru
Ярославский губернатор рассказал о газификации Борисоглебского округа - РИА Новости, 02.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
14:51 02.10.2025
https://ria.ru/20251002/evraev-2045869159.html
Ярославский губернатор рассказал о газификации Борисоглебского округа
Ярославский губернатор рассказал о газификации Борисоглебского округа - РИА Новости, 02.10.2025
Ярославский губернатор рассказал о газификации Борисоглебского округа
Газифицированы еще четыре населенных пункта Борисоглебского округа Ярославской области, сообщил губернатор Михаил Евраев. РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T14:51:00+03:00
2025-10-02T14:51:00+03:00
ярославская область
ярославская область
ростов
михаил евраев
газпром
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979253024_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d7b9d879f53b09f4fba13c640b90fb09.jpg
https://ria.ru/20250930/rossiya-2045515069.html
https://ria.ru/20250930/pedagogi-2045505084.html
ярославская область
ростов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979253024_69:0:1206:853_1920x0_80_0_0_b2e24e3357de9fddbef51b15ac08fcf6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ярославская область, ростов, михаил евраев, газпром
Ярославская область, Ярославская область, Ростов, Михаил Евраев, Газпром
Ярославский губернатор рассказал о газификации Борисоглебского округа

Евраев: газифицированы еще четыре населенных пункта в Ярославской области

© Михаил Евраев/TelegramГубернатор Ярославской области Михаил Евраев
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© Михаил Евраев/Telegram
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЯРОСЛАВЛЬ, 2 окт – РИА Новости. Газифицированы еще четыре населенных пункта Борисоглебского округа Ярославской области, сообщил губернатор Михаил Евраев.
"Газифицированы еще четыре населенных пункта Борисоглебского округа. Это села Кондаково, Давыдово, Ивановское и деревня Алешкино", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.
Туристы на набережной Рыбинска на фоне моста через Волгу, Ярославская область - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Масштабные работы по берегоукреплению ведутся в Рыбинске
30 сентября, 21:15
По словам губернатора, недавно в муниципальном образовании также были обеспечены сетями деревни Дьяконцево, Сигорь и село Покровское.
"Жители более чем 300 домов в этих населенных пунктах Борисоглебского округа получат возможность подключения к современному и экономичному виду топлива", - подчеркнул Евраев.
Он отметил, что правительство региона параллельно ведет строительство газовых котельных: установлена станция для Дома культуры в Алешкине, в планах еще две – в Ивановском и Яковцеве. Всего в Ярославской области в этом году построили уже почти 85 километров газопроводов из запланированных 107, подчеркнул глава региона. К газу смогут подключиться 1200 домов.
"Реализация программы обеспечит повышение качества жизни людей, снижение затрат на отопление и создание комфортных условий на сельских территориях", - рассказал Евраев.
Заместитель председателя правительства – министр строительства и ЖКХ Ярославской области Александр Баланцев пояснил, что работы по газификации населенных пунктов Борисоглебского округа проведены по программе развития газоснабжения и газификации региона на 2021 – 2025 годы.
"В селе Кондаково благодаря строительству двух километров распределительных сетей уже создана техническая возможность для подключения к газу 59 домовладений. На данный момент исполнены девять договоров на догазификацию – сети построены до границ земельных участков. Подключено первое домовладение. В остальных населенных пунктах работы продолжаются", – цитирует директора филиала АО "Газпром газораспределение Ярославль" в Ростове Сергея Зинохина пресс-служба областного правительства.
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Ярославские педагоги получили награды в преддверии Дня учителя
30 сентября, 20:20
 
Ярославская областьЯрославская областьРостовМихаил ЕвраевГазпром
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала