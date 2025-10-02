https://ria.ru/20251002/estonija-2045877444.html
Эстония запретила въезд российскому рэперу
Эстония запретила въезд российскому рэперу
Эстония запретила въезд в страну российскому рэп-исполнителю Kamazz, сообщил глава эстонского МИД Маргус Цахкна. РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T15:09:00+03:00
2025-10-02T15:09:00+03:00
2025-10-02T15:27:00+03:00
2025
Эстония запретила въезд российскому рэперу
Эстония запретила въезд российскому рэп-исполнителю Kamazz