Эстония запретила въезд российскому рэперу
15:09 02.10.2025 (обновлено: 15:27 02.10.2025)
Эстония запретила въезд российскому рэперу
Эстония запретила въезд российскому рэперу
Эстония запретила въезд в страну российскому рэп-исполнителю Kamazz, сообщил глава эстонского МИД Маргус Цахкна. РИА Новости, 02.10.2025
в мире, россия, эстония, владимир путин, оон
Шоубиз, В мире, Россия, Эстония, Владимир Путин, ООН
Певец Kamazz. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Эстония запретила въезд в страну российскому рэп-исполнителю Kamazz, сообщил глава эстонского МИД Маргус Цахкна.
"Сегодня по предложению МИД Эстония ввела запрет на въезд гражданина России Дениса Розыскула (сценический псевдоним Kamazz)", - написал Цахкна в соцсети Х.
В середине сентября 2024 года на сессии Совета ООН по правам человека представитель дипмиссии РФ в Женеве Гузаль Хусанова заявила, что ситуация в области прав человека ухудшается во многих западных странах, усиливается дискриминация. Она добавила, что на Западе усиливаются исламофобия, антисемитизм, нацизм, процветает откровенная русофобия, а также продолжается процесс насильственного выдворения русскоязычных жителей из Латвии, Литвы и Эстонии.
В декабре 2023 года президент РФ Владимир Путин отметил, что в странах Балтии, где русофобия была распространена задолго до начала специальной военной операции России на Украине, воспользовались сложившейся ситуацией, чтобы попытаться решить внутриполитические задачи.
Клава Кока на открытии 5-го международного музыкального фестиваля Жара - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
Власти Эстонии запретили концерт Клавы Коки в Таллине
8 февраля 2024, 00:26
 
