23:38 02.10.2025
Евродепутат назвал Украину главной проблемой для безопасности ЕС
Евродепутат назвал Украину главной проблемой для безопасности ЕС
Самой большой проблемой для безопасности Европы является Украина, считает депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага. РИА Новости, 02.10.2025
в мире
украина
европа
словакия
любош блага
в мире, украина, европа, словакия, любош блага
В мире, Украина, Европа, Словакия, Любош Блага
© AP Photo / Omar HavanaСотрудники службы протокола вывешивают флаг Украины
Сотрудники службы протокола вывешивают флаг Украины - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© AP Photo / Omar Havana
Сотрудники службы протокола вывешивают флаг Украины. Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 2 окт - РИА Новости. Самой большой проблемой для безопасности Европы является Украина, считает депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага.
"(Владимира) Зеленского явно списали. Украина - проект неустойчивый. Это лишь вопрос времени, когда Россия выиграет этот конфликт. И не поможет даже то, что лидеры Европейского союза будут похищать российскую собственность, как последние воры. Вооружили Украину по уши, и сейчас этот военный монстр может обернуться против нас. Это сегодня является главной проблемой безопасности для будущего Европы", - написал Блага в Telegram-канале.
Он сравнил Украину с Франкенштейном и задался вопрос о том, кто его остановит.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Путин прокомментировал слова Запада о нападении России на Украину
Заголовок открываемого материала