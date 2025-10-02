https://ria.ru/20251002/es-2046059770.html
Евродепутат назвал Украину главной проблемой для безопасности ЕС
Евродепутат назвал Украину главной проблемой для безопасности ЕС - РИА Новости, 02.10.2025
Евродепутат назвал Украину главной проблемой для безопасности ЕС
Самой большой проблемой для безопасности Европы является Украина, считает депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага. РИА Новости, 02.10.2025
Евродепутат назвал Украину главной проблемой для безопасности ЕС
Депутат ЕП Блага назвал Украину главной проблемой для безопасности Европы