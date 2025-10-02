СМИ: лидерам стран ЕС мало что удалось согласовать на саммите в Копенгагене

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Главам стран Евросоюза, собравшимся на саммите в Копенгагене в среду, мало что удалось согласовать, многие документы вряд ли будут готовы к следующей встрече лидеров в конце октября, которую глава Европейского совета Антониу Кошта ранее назвал "днем принятия решения", пишет газета Politico со ссылкой на нескольких дипломатов, знакомых с ходом закрытых переговоров.

"Лидеры завершили свою речь громкими словами, но несколько дипломатов, знавших об их закрытых переговорах, сообщили Politico, что достигнуто было не так уж много договорённостей", - говорится в сообщении издания.

Как отмечает издание, многие документы еще не будут готовы к следующей встрече лидеров, что означает, что, "как и на многих других саммитах, по-настоящему решающим всегда становится следующий".