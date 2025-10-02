Рейтинг@Mail.ru
СМИ: лидерам стран ЕС мало что удалось согласовать на саммите в Копенгагене
09:06 02.10.2025 (обновлено: 10:39 02.10.2025)
СМИ: лидерам стран ЕС мало что удалось согласовать на саммите в Копенгагене
СМИ: лидерам стран ЕС мало что удалось согласовать на саммите в Копенгагене - РИА Новости, 02.10.2025
СМИ: лидерам стран ЕС мало что удалось согласовать на саммите в Копенгагене
Главам стран Евросоюза, собравшимся на саммите в Копенгагене в среду, мало что удалось согласовать, многие документы вряд ли будут готовы к следующей встрече... РИА Новости, 02.10.2025
СМИ: лидерам стран ЕС мало что удалось согласовать на саммите в Копенгагене

Лидерам стран ЕС мало что удалось согласовать на саммите в Копенгагене в среду

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Главам стран Евросоюза, собравшимся на саммите в Копенгагене в среду, мало что удалось согласовать, многие документы вряд ли будут готовы к следующей встрече лидеров в конце октября, которую глава Европейского совета Антониу Кошта ранее назвал "днем принятия решения", пишет газета Politico со ссылкой на нескольких дипломатов, знакомых с ходом закрытых переговоров.
"Лидеры завершили свою речь громкими словами, но несколько дипломатов, знавших об их закрытых переговорах, сообщили Politico, что достигнуто было не так уж много договорённостей", - говорится в сообщении издания.
Как отмечает издание, многие документы еще не будут готовы к следующей встрече лидеров, что означает, что, "как и на многих других саммитах, по-настоящему решающим всегда становится следующий".
Ранее Кошта по итогам неформального саммита стран ЕС в Дании заявил, что Еврокомиссия через две недели представит свою дорожную карту оборонной готовности ЕС к 2030 году, которая будет обсуждаться на саммите Евросоюза 23-24 октября.
Копенгаген Дания Антониу Кошта Евросоюз Европейский совет В мире
 
 
