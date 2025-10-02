Рейтинг@Mail.ru
Бывший военный предупредил о последствиях поставок Киеву ракет Tomahawk - РИА Новости, 02.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:45 02.10.2025
Бывший военный предупредил о последствиях поставок Киеву ракет Tomahawk
Бывший военный предупредил о последствиях поставок Киеву ракет Tomahawk - РИА Новости, 02.10.2025
Бывший военный предупредил о последствиях поставок Киеву ракет Tomahawk
Если США поставят Киеву ракеты Tomahawk, это разрушит остатки доверия между РФ и США, заявил РИА Новости бывший американский военный Дон Вандергрифф. РИА Новости, 02.10.2025
Бывший военный предупредил о последствиях поставок Киеву ракет Tomahawk

Вандергрифф: поставка Киеву Tomahawk разрушит остатки доверия между РФ и США

© Фото : U.S. Navy photo / Petty Officer 1st Class Justin WolpertПогрузка ракеты UGM-109 "Томагавк" на подводную лодку
Погрузка ракеты UGM-109 Томагавк на подводную лодку - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© Фото : U.S. Navy photo / Petty Officer 1st Class Justin Wolpert
Погрузка ракеты UGM-109 "Томагавк" на подводную лодку. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 окт - РИА Новости. Если США поставят Киеву ракеты Tomahawk, это разрушит остатки доверия между РФ и США, заявил РИА Новости бывший американский военный Дон Вандергрифф.
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил телеканалу Fox News, что администрация президента США Дональда Трампа обсуждает возможную поставку крылатых ракет "Томагавк" Украине, однако финальное решение остается за американским лидером.
Пуск ракеты Tomahawk - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Политолог оценил вероятность поставок Украине ракет Tomahawk и Barracuda
Вчера, 14:24
"В отношениях Москвы и Вашингтона это разрушит все оставшееся доверие, ускорит гонку вооружений и экономическое разделение - а это именно те глобалистские ловушки, которых Трамп стремится избежать", - заявил Вандергрифф, сейчас работающий писателем и преподавателем по военном руководству.
США в случае поставок данных вооружений рискуют только затянуть конфликт на Украине и еще больше усугубить конфронтацию НАТО с Россией, подчеркнул эксперт.
Президент РФ Владимир Путин ранее на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что применение Киевом ракет Tomahawk нанесет ущерб отношениям России и США. Он отметил, что применять эти ракеты на Украине без прямого участия американских военнослужащих будет невозможно.
Запуск крылатой ракеты Tomahawk - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
В Британии рассказали, чем обернется передача ракет Tomahawk Украине
Вчера, 07:26
 
