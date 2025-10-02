Бывший военный предупредил о последствиях поставок Киеву ракет Tomahawk

ВАШИНГТОН, 2 окт - РИА Новости. Если США поставят Киеву ракеты Tomahawk, это разрушит остатки доверия между РФ и США, заявил РИА Новости бывший американский военный Дон Вандергрифф.
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил телеканалу Fox News, что администрация президента США Дональда Трампа обсуждает возможную поставку крылатых ракет "Томагавк" Украине, однако финальное решение остается за американским лидером.
"В отношениях Москвы и Вашингтона это разрушит все оставшееся доверие, ускорит гонку вооружений и экономическое разделение - а это именно те глобалистские ловушки, которых Трамп стремится избежать", - заявил Вандергрифф, сейчас работающий писателем и преподавателем по военном руководству.
Президент РФ Владимир Путин ранее на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что применение Киевом ракет Tomahawk нанесет ущерб отношениям России и США. Он отметил, что применять эти ракеты на Украине без прямого участия американских военнослужащих будет невозможно.