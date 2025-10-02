Рейтинг@Mail.ru
02.10.2025
14:06 02.10.2025
Ефимов: в Москве запущен сервис автоматической проверки 3D-моделей
москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
Ефимов: в Москве запущен сервис автоматической проверки 3D-моделей

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвызаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. В Москве запустили сервис проверки 3D-моделей архитектурно-градостроительных решений (АГР) для застройщиков и проектировщиков, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Сервис по проверке 3D-моделей архитектурно-градостроительных решений появился в личном кабинете застройщика на портале "СтроимПросто". Высокополигональная модель представляет собой максимально детализированную копию проектируемого объекта. Новый сервис позволяет в онлайн-режиме провести техническую проверку по ключевым параметрам 3D-модели, которые могут быть оценены автоматически. Благодаря этому застройщики и проектировщики смогут на раннем этапе проверять свои высокополигональные модели на соответствие утвержденным требованиям", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что благодаря новому онлайн-инструменту ускорится процесс подготовки данных, а также снизится количество ошибок. Кроме того, сервис позволит повысить качество 3D-материалов, применяемых в городских проектах.
Кроме того, застройщиков могут бесплатно проконсультировать по подготовке, созданию и исправлению ошибок в 3D-моделях, добавляется в пресс-релизе.
 
Москва Градостроительный комплекс Москвы Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
 
 
