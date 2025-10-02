Ефимов: в Москве запущен сервис автоматической проверки 3D-моделей

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. В Москве запустили сервис проверки 3D-моделей архитектурно-градостроительных решений (АГР) для застройщиков и проектировщиков, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"Сервис по проверке 3D-моделей архитектурно-градостроительных решений появился в личном кабинете застройщика на портале "СтроимПросто". Высокополигональная модель представляет собой максимально детализированную копию проектируемого объекта. Новый сервис позволяет в онлайн-режиме провести техническую проверку по ключевым параметрам 3D-модели, которые могут быть оценены автоматически. Благодаря этому застройщики и проектировщики смогут на раннем этапе проверять свои высокополигональные модели на соответствие утвержденным требованиям", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

В сообщении уточняется, что благодаря новому онлайн-инструменту ускорится процесс подготовки данных, а также снизится количество ошибок. Кроме того, сервис позволит повысить качество 3D-материалов, применяемых в городских проектах.