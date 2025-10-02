заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото

Ефимов: спортивную инфраструктуру построят в Шипиловском проезде по КРТ

МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. В Шипиловском проезде по проекту КРТ возведут спортивную инфраструктуру, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"Город одобрил проект КРТ в Шипиловском проезде. Участок площадью 6,61 гектара расположен в районах Орехово-Борисово Южное и Орехово-Борисово Северное. Здесь планируется построить современные спортивные объекты. Реорганизацией территории займется инвестор, которого определят по итогам торгов", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

В сообщении уточняется, что работы планируют провести за четыре года, благодаря проекту появится около 1,8 тысячи рабочих мест.

Инвестор сможет построить каток, фитнес-центр или физкультурно-оздоровительный центр. Общая площадь спортивных сооружений составит почти 56 тысяч "квадратов". Также планируется провести благоустройство.