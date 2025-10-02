Ефимов: жителей 86 домов в Новой Москве расселили в рамках реновации

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. В Новомосковском округе в рамках программы реновации расселили жителей 86 старых домов, рассказал заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

« "В Новомосковском административном округе переселение москвичей по программе реновации началось в 2021 году. На сегодня расселили 86 домов старого жилого фонда в четырех районах округа. Жители получили новые квартиры с готовой улучшенной отделкой. В частности, в районе Щербинка переехали жители 37 зданий, во Внукове – 24, еще 18 – в районе Коммунарка и семь – в Филимонковском", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

Планируется, что в НАО в рамках реновации расселят около 14 тысяч жителей 164 домов, отметил замглавы города.

В этот раз участниками программы стали свыше 6,6 тысяч москвичей, говорится в сообщении градкомплекса. Люди получили более 1 тысячи новых квартир в двух жилых комплексах, находящихся в Коммунарке и в Щербинке.