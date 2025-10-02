Рейтинг@Mail.ru
02.10.2025
09:12 02.10.2025
Ефимов: жителей 86 домов в Новой Москве расселили в рамках реновации
Ефимов: жителей 86 домов в Новой Москве расселили в рамках реновации - РИА Новости, 02.10.2025
Ефимов: жителей 86 домов в Новой Москве расселили в рамках реновации
В Новомосковском округе в рамках программы реновации расселили жителей 86 старых домов, рассказал заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов. РИА Новости, 02.10.2025
владимир ефимов (правительство москвы) , москва, градостроительный комплекс москвы
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва, Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: жителей 86 домов в Новой Москве расселили в рамках реновации

Ефимов: жителей 86 домов в Новомосковском округе расселили в рамках реновации

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. В Новомосковском округе в рамках программы реновации расселили жителей 86 старых домов, рассказал заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
«
Новомосковском административном округе переселение москвичей по программе реновации началось в 2021 году. На сегодня расселили 86 домов старого жилого фонда в четырех районах округа. Жители получили новые квартиры с готовой улучшенной отделкой. В частности, в районе Щербинка переехали жители 37 зданий, во Внукове – 24, еще 18 – в районе Коммунарка и семь – в Филимонковском", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Планируется, что в НАО в рамках реновации расселят около 14 тысяч жителей 164 домов, отметил замглавы города.
В этот раз участниками программы стали свыше 6,6 тысяч москвичей, говорится в сообщении градкомплекса. Люди получили более 1 тысячи новых квартир в двух жилых комплексах, находящихся в Коммунарке и в Щербинке.
При этом около 1 тысячи человек переехали из домов во Внукове, около 1,8 тысячи человек покинули старые дома в Коммунарке, еще 660 человек – в Филимонковском районе, добавили в пресс-службе.
 
Владимир Ефимов (Правительство Москвы)МоскваГрадостроительный комплекс Москвы
 
 
