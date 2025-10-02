https://ria.ru/20251002/efimov-2045521361.html
Ефимов: жителей 86 домов в Новой Москве расселили в рамках реновации
Ефимов: жителей 86 домов в Новой Москве расселили в рамках реновации - РИА Новости, 02.10.2025
Ефимов: жителей 86 домов в Новой Москве расселили в рамках реновации
В Новомосковском округе в рамках программы реновации расселили жителей 86 старых домов, рассказал заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов. РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T09:12:00+03:00
2025-10-02T09:12:00+03:00
2025-10-02T09:12:00+03:00
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949609465_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_de37e9300b8de1f1ebc7420e86b9688e.jpg
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949609465_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9390d0ff8b8149dd175eda63de8e7076.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир ефимов (правительство москвы) , москва, градостроительный комплекс москвы
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва, Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: жителей 86 домов в Новой Москве расселили в рамках реновации
Ефимов: жителей 86 домов в Новомосковском округе расселили в рамках реновации
МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. В Новомосковском округе в рамках программы реновации расселили жителей 86 старых домов, рассказал заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
«
"В Новомосковском административном округе
переселение москвичей по программе реновации началось в 2021 году. На сегодня расселили 86 домов старого жилого фонда в четырех районах округа. Жители получили новые квартиры с готовой улучшенной отделкой. В частности, в районе Щербинка
переехали жители 37 зданий, во Внукове – 24, еще 18 – в районе Коммунарка
и семь – в Филимонковском", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Планируется, что в НАО в рамках реновации расселят около 14 тысяч жителей 164 домов, отметил замглавы города.
В этот раз участниками программы стали свыше 6,6 тысяч москвичей, говорится в сообщении градкомплекса. Люди получили более 1 тысячи новых квартир в двух жилых комплексах, находящихся в Коммунарке и в Щербинке.
При этом около 1 тысячи человек переехали из домов во Внукове, около 1,8 тысячи человек покинули старые дома в Коммунарке, еще 660 человек – в Филимонковском районе, добавили в пресс-службе.