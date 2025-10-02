Рейтинг@Mail.ru
Стивен Хокинг был прав: ученые ждут взрыва черной дыры
19:53 02.10.2025
Стивен Хокинг был прав: ученые ждут взрыва черной дыры
Удивительное событие ожидает нас в будущем: физики из Массачусетского университета опубликовали статью, где утверждается, что в течение ближайших десяти лет... РИА Новости, 02.10.2025
Стивен Хокинг был прав: ученые ждут взрыва черной дыры

CC0 / ESA/Hubble & NASA, P. Cote / Сверхмассивная черная дыра
Сверхмассивная черная дыра - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
CC0 / ESA/Hubble & NASA, P. Cote /
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости, Вадим Минеев. Удивительное событие ожидает нас в будущем: физики из Массачусетского университета опубликовали статью, где утверждается, что в течение ближайших десяти лет произойдет взрыв черной дыры. Хотя ранее такое событие считалось крайне маловероятным. Как же это повлияет на планету Земля?

"Разрушительные монстры" Вселенной

Черные дыры, наверное, одни из самых загадочных объектов в космосе. Они представляют собой мощные источники гравитации, которые поглощают окружающую их пыль и газ, а также планеты и даже другие черные дыры.
Частенько их еще называют "разрушительными монстрами", потому что они разрывают на части звезды, поглощая все, что приближается слишком близко. В плену своей гравитации эти "монстры" удерживают даже свет.
© ESO/M.KornmesserСверхмассивная черная дыра
Сверхмассивная черная дыра - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© ESO/M.Kornmesser
Сверхмассивная черная дыра
О том, что черные дыры существуют, ученые знают уже давно, но споры о том, как они возникли, не утихают до сих пор.
Общепринятая версия звучит так: у старой большой звезды заканчивается "топливо", она взрывается мощной сверхновой, затем оставляет после себя область пространства-времени с очень сильной гравитацией. Данный тип черных дыр невероятно тяжелый и практически стабильный, то есть считается, что они не взорвутся.

И снова Стивен Хокинг

Однако легендарный английский физик Стивен Хокинг в 1970-х утверждал, что может существовать другой тип черных дыр: "первичная черная дыра", или ПЧД.
© NASA/ESA and G. Bacon (STScI)Черная дыра
Черная дыра - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© NASA/ESA and G. Bacon (STScI)
Черная дыра
Хокинг выдвинул теорию, что черные дыры могут образовываться не в результате коллапса звезды, а в горячей, жидкой первозданной среде Вселенной вскоре после Большого взрыва. Считается, что они намного меньше и легче более массивных черных дыр, которые находятся в центре большинства галактик, — и вот они-то и могут взрываться.
Хотя никто никогда не наблюдал взрыв ПЧД напрямую, но, как считают эксперты, вскоре ситуация может измениться.
Могут высвободиться фундаментальные частицы, существование которых еще не доказано.
По мнению профессора Хокинга, черные дыры медленно испускают частицы в результате так называемого излучения Хокинга, если они достаточно нагреваются. Согласно его теории, по мере того как черные дыры теряют это излучение, они становятся все легче и горячее, излучая еще больше радиации в процессе, который не может быть остановлен, вплоть до взрыва.
© ESA / Hubble, ESO, М. KornmesserИзображение свермассивной черной дыры, разрушающей звезду
Изображение свермассивной черной дыры разрушающей звезду - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© ESA / Hubble, ESO, М. Kornmesser
Изображение свермассивной черной дыры, разрушающей звезду
Увидеть взрыв черной дыры невозможно невооруженным глазом, событие может быть запечатлено космическим или наземным телескопом.
"Поскольку у нас уже есть технология для наблюдения за этими взрывами, мы должны быть готовы", — заявляет профессор Майкл Бейкер, ведущий автор исследования, доцент кафедры физики Массачусетского университета в Амхерсте.

Революция в физике

В своей работе исследователи впервые описали "правдоподобный сценарий, при котором современные эксперименты могли бы зафиксировать взрыв сверхмассивной черной дыры".
© AP Photo / Matt DunhamБританский ученый Стивен Хокинг
Британский ученый Стивен Хокинг - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© AP Photo / Matt Dunham
Британский ученый Стивен Хокинг
"Взрывные ПЧД могут дать принципиально новое представление о нашей Вселенной", — цитируют ученых Daily Mail. — Они предоставили бы доказательства существования ПЧД, свидетельства излучения Хокинга и дали бы окончательную информацию о фундаментальных частицах".
Физики давно считали, что черные дыры взрываются в конце своего жизненного цикла. Однако ранее предполагалось, что такое происходит не чаще одного раза в 100 тысяч лет.
© ESO/José Francisco Salgado (josefrancisco.org), EHT CollaborationРадиообсерватория ALMA в пустыне Атакама в Чили и местонахождение черной дыры Стрелец A* в центре Млечного Пути
Радиообсерватория ALMA в пустыне Атакама в Чили и местонахождение черной дыры Стрелец A* в центре Млечного Пути - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© ESO/José Francisco Salgado (josefrancisco.org), EHT Collaboration
Радиообсерватория ALMA в пустыне Атакама в Чили и местонахождение черной дыры Стрелец A* в центре Млечного Пути
Новые расчеты показывают, что взрывы черных дыр могут происходить намного чаще — раз в десятилетие.
Впрочем, проверить расчеты ученых невозможно до 2035 года. Именно до этого времени, по мнению исследователей, произойдет взрыв черной дыры. Вероятность события — 90 процентов. И оно, возможно, приведет к настоящей революции в физике.
 
 
 
