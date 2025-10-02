https://ria.ru/20251002/dtp-2045934401.html
В Москве машина сбила трех человек на пешеходном переходе
В Москве машина сбила трех человек на пешеходном переходе
В Москве машина сбила трех человек на пешеходном переходе
Водитель Kia сбил двух мужчин и женщину на пешеходном переходе в Москве, сообщили в столичной Госавтоинспекции. РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T17:50:00+03:00
2025-10-02T17:50:00+03:00
2025-10-02T18:06:00+03:00
происшествия
москва
москва
происшествия, москва
В Москве машина сбила трех человек на пешеходном переходе
Водитель легковушки сбил двух мужчин и женщину на пешеходном переходе в Москве