В Москве машина сбила трех человек на пешеходном переходе
17:50 02.10.2025 (обновлено: 18:06 02.10.2025)
В Москве машина сбила трех человек на пешеходном переходе
Водитель Kia сбил двух мужчин и женщину на пешеходном переходе в Москве, сообщили в столичной Госавтоинспекции.
происшествия, москва
Происшествия, Москва
В Москве машина сбила трех человек на пешеходном переходе

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Водитель Kia сбил двух мужчин и женщину на пешеходном переходе в Москве, сообщили в столичной Госавтоинспекции.
"Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП на северо-востоке столицы. По предварительным данным, на улице Годовикова в районе дома 3 водитель автомобиля Kia совершил наезд на троих пешеходов - двух мужчин и женщину, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате дорожной аварии три пешехода получили травмы различной степени тяжести", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
На юго-западе Москвы мужчина на электросамокате сбил беременную женщину
