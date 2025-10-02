https://ria.ru/20251002/dtp-2045915665.html
Водителя микроавтобуса осудили за ДТП с шестью жертвами под Белгородом
Водителя микроавтобуса осудили за ДТП с шестью жертвами под Белгородом
Суд приговорил к шести годам лишения свободы 33-летнего водителя микроавтобуса, который стал виновником аварии, унесшей жизни шести пассажиров в Белгородской... РИА Новости, 02.10.2025
Водителя микроавтобуса осудили за ДТП с шестью жертвами под Белгородом
БЕЛГОРОД, 2 окт - РИА Новости. Суд приговорил к шести годам лишения свободы 33-летнего водителя микроавтобуса, который стал виновником аварии, унесшей жизни шести пассажиров в Белгородской области, сообщили РИА Новости в СУ СК по региону.
ДТП произошло 6 марта, в результате столкновения двух автобусов в районе села Великомихайловка Новооскольского округа шесть человек погибли, еще четверо пострадали. Агрокомпания "Мираторг
" сообщила, что в аварии погибли шесть сотрудников компании, которые находились в наемном пассажирском микроавтобусе. По данным следствия, водитель микроавтобуса не соблюдал безопасную дистанцию и не снизил скорость при возникновении опасности, вследствие чего допустил наезд на автобус, стоявший на обочине.
"Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 33-летнего водителя микроавтобуса… Приговором суда виновному назначено окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет с отбыванием в колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на два года 10 месяцев", - говорится в сообщении.
В областной прокуратуре добавили, что суд также удовлетворил гражданские иски потерпевших, обязав владельца автобуса выплатить по миллиону рублей в качестве возмещения морального вреда.
Уточняется, что приговор еще не вступил в законную силу.