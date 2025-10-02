Рейтинг@Mail.ru
В Томской области машина въехала в витрину супермаркета - РИА Новости, 02.10.2025
16:00 02.10.2025 (обновлено: 16:04 02.10.2025)
В Томской области машина въехала в витрину супермаркета
В Томской области машина въехала в витрину супермаркета
томская область, асино, происшествия
Томская область, Асино, Происшествия
В Томской области машина въехала в витрину супермаркета

НОВОСИБИРСК, 2 окт – РИА Новости. Мужчина в городе Асино Томской области, двигаясь задним ходом, въехал в витрину местного супермаркета в четверг, обошлось без пострадавших, сообщает УМВД по региону.
"Около 11.50 (07.50 мск) в городе Асино, на улице Ленина, 110, 60-летний мужчина, управляя автомобилем Toyota Carina, по предварительным данным, не справился с управлением и въехал в витрину супермаркета", - говорится в сообщении.
В результате происшествия никто не пострадал, сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.
