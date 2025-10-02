https://ria.ru/20251002/dtp-2045899179.html
В Томской области машина въехала в витрину супермаркета
В Томской области машина въехала в витрину супермаркета - РИА Новости, 02.10.2025
В Томской области машина въехала в витрину супермаркета
Мужчина в городе Асино Томской области, двигаясь задним ходом, въехал в витрину местного супермаркета в четверг, обошлось без пострадавших, сообщает УМВД по... РИА Новости, 02.10.2025
Автомобиль в томском Асино въехал в витрину супермаркета, никто не пострадал