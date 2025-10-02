https://ria.ru/20251002/dtp-2045897514.html
В Приморье автобус переехал пешехода, которого сбила легковушка
происшествия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
приморский край
артем
ВЛАДИВОСТОК, 2 окт - РИА Новости. Автобус наехал на лежащего на дороге человека в Приморье, сбитого ранее другим автомобилем, водитель которого скрылся с места ДТП, пешеход погиб, сообщает УМВД России по региону.
По данным полиции, ДТП произошло в Артёме на улице Кубанская.
"Водитель неустановленного транспортного средства совершил наезд на пешехода, после чего скрылся с места происшествия. Некоторое время спустя, водитель автобуса ПАЗ... совершил наезд на гражданина, который лежал на проезжей части дороги... Неустановленный пешеход скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении
В момент ДТП в автобусе находились четыре человека, никто из них не пострадал, уточнили в полиции.
Водителя, который сбил пешехода и скрылся, ищут. Выясняется и личность погибшего пешехода. Все обстоятельства происшествия устанавливаются, по факту аварии проводится проверка, информирует УМВД.