В Приморье автобус переехал пешехода, которого сбила легковушка

ВЛАДИВОСТОК, 2 окт - РИА Новости. Автобус наехал на лежащего на дороге человека в Приморье, сбитого ранее другим автомобилем, водитель которого скрылся с места ДТП, пешеход погиб, сообщает УМВД России по региону.

По данным полиции, ДТП произошло в Артёме на улице Кубанская.

"Водитель неустановленного транспортного средства совершил наезд на пешехода, после чего скрылся с места происшествия. Некоторое время спустя, водитель автобуса ПАЗ... совершил наезд на гражданина, который лежал на проезжей части дороги... Неустановленный пешеход скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении

В момент ДТП в автобусе находились четыре человека, никто из них не пострадал, уточнили в полиции.