15:54 02.10.2025
https://ria.ru/20251002/dtp-2045897514.html
В Приморье автобус переехал пешехода, которого сбила легковушка
В Приморье автобус переехал пешехода, которого сбила легковушка
В Приморье автобус переехал пешехода, которого сбила легковушка

В Артёме автобус наехал на сбитого автомобилем пешехода, он погиб

Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 2 окт - РИА Новости. Автобус наехал на лежащего на дороге человека в Приморье, сбитого ранее другим автомобилем, водитель которого скрылся с места ДТП, пешеход погиб, сообщает УМВД России по региону.
По данным полиции, ДТП произошло в Артёме на улице Кубанская.
"Водитель неустановленного транспортного средства совершил наезд на пешехода, после чего скрылся с места происшествия. Некоторое время спустя, водитель автобуса ПАЗ... совершил наезд на гражданина, который лежал на проезжей части дороги... Неустановленный пешеход скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.
В момент ДТП в автобусе находились четыре человека, никто из них не пострадал, уточнили в полиции.
Водителя, который сбил пешехода и скрылся, ищут. Выясняется и личность погибшего пешехода. Все обстоятельства происшествия устанавливаются, по факту аварии проводится проверка, информирует УМВД.
