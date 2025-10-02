Рейтинг@Mail.ru
Женщину будут судить за гибель человека в ДТП с ее дочерью за рулем - РИА Новости, 02.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:31 02.10.2025
https://ria.ru/20251002/dtp-2045761314.html
Женщину будут судить за гибель человека в ДТП с ее дочерью за рулем
Женщину будут судить за гибель человека в ДТП с ее дочерью за рулем - РИА Новости, 02.10.2025
Женщину будут судить за гибель человека в ДТП с ее дочерью за рулем
Жительницу Приморья будут судить за то, что она разрешила дочери-подростку управлять ее автомобилем, и та попала в ДТП, в котором погиб один человек и еще... РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T04:31:00+03:00
2025-10-02T04:31:00+03:00
происшествия
россия
дальнереченск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_0:275:2861:1884_1920x0_80_0_0_938da5e0cdf3958ae5fafcdc0bb94254.jpg
https://ria.ru/20241216/tyumen-1989555832.html
https://ria.ru/20250729/dtp-2032242617.html
россия
дальнереченск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_31:0:2762:2048_1920x0_80_0_0_3644cb1f574246cda7e7d607aa9a5adb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, дальнереченск
Происшествия, Россия, Дальнереченск
Женщину будут судить за гибель человека в ДТП с ее дочерью за рулем

Жительницу Приморья будут судить за ДТП с ее дочерью-подростком за рулем

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 2 окт - РИА Новости. Жительницу Приморья будут судить за то, что она разрешила дочери-подростку управлять ее автомобилем, и та попала в ДТП, в котором погиб один человек и еще несколько пострадали, сообщает краевая прокуратура.
В аварии в Дальнереченске 20 августа мужчина погиб, ещё шесть человек, включая четверых детей, были госпитализированы. По данным полиции, за рулём автомобиля была несовершеннолетняя, не имеющая прав: она не справилась с управлением, съехала с дороги и врезалась в дерево. Источник, знакомый с ситуацией, рассказал РИА Новости, что в ДТП пострадали двое семилетних детей, 13-летняя девочка и двухлетний малыш. Двое детей были в тяжелом состоянии, сообщал СУСК. Позже во Владивостокской клинической больнице №2 сообщали, что пятеро из шести пострадавших проходят лечение в нейрохирургическом отделении, их состояние - средней тяжести.
На месте столкновения автомобиля УАЗ Патриот и маршрутного автобуса в Тюмени. 16 декабря 2024 - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
В Тюмени подросток на машине отца столкнулся с маршруткой
16 декабря 2024, 21:02
"Дальнереченский межрайонный прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 31-летней местной жительницы. Она обвиняется по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности)… Уголовное дело направлено в Дальнереченский районный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
По версии следствия, в августе 2025 года обвиняемая, будучи пьяна, разрешила 13-летней дочери управлять автомобилем Daihatsu Terios Kid. Девочка не справилась с управлением, машина съехала с дороги и врезалась в дерево.
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
В Саратовской области подросток за рулем автомобиля устроил смертельное ДТП
29 июля, 22:40
 
ПроисшествияРоссияДальнереченск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала