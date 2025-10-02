Женщину будут судить за гибель человека в ДТП с ее дочерью за рулем

ВЛАДИВОСТОК, 2 окт - РИА Новости. Жительницу Приморья будут судить за то, что она разрешила дочери-подростку управлять ее автомобилем, и та попала в ДТП, в котором погиб один человек и еще несколько пострадали, сообщает краевая прокуратура.