Женщину будут судить за гибель человека в ДТП с ее дочерью за рулем

ВЛАДИВОСТОК, 2 окт - РИА Новости. Жительницу Приморья будут судить за то, что она разрешила дочери-подростку управлять ее автомобилем, и та попала в ДТП, в котором погиб один человек и еще несколько пострадали, сообщает краевая прокуратура.
В аварии в Дальнереченске 20 августа мужчина погиб, ещё шесть человек, включая четверых детей, были госпитализированы. По данным полиции, за рулём автомобиля была несовершеннолетняя, не имеющая прав: она не справилась с управлением, съехала с дороги и врезалась в дерево. Источник, знакомый с ситуацией, рассказал РИА Новости, что в ДТП пострадали двое семилетних детей, 13-летняя девочка и двухлетний малыш. Двое детей были в тяжелом состоянии, сообщал СУСК. Позже во Владивостокской клинической больнице №2 сообщали, что пятеро из шести пострадавших проходят лечение в нейрохирургическом отделении, их состояние - средней тяжести.
16 декабря 2024, 21:02
"Дальнереченский межрайонный прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 31-летней местной жительницы. Она обвиняется по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности)… Уголовное дело направлено в Дальнереченский районный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
По версии следствия, в августе 2025 года обвиняемая, будучи пьяна, разрешила 13-летней дочери управлять автомобилем Daihatsu Terios Kid. Девочка не справилась с управлением, машина съехала с дороги и врезалась в дерево.