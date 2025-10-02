Рейтинг@Mail.ru
В небе над Донецком прогремели три взрыва - РИА Новости, 02.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:57 02.10.2025
В небе над Донецком прогремели три взрыва
В небе над Донецком прогремели три взрыва - РИА Новости, 02.10.2025
В небе над Донецком прогремели три взрыва
В небе над Донецком прозвучали три мощных взрыва, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.10.2025
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
донецк
донецк
вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, донецк
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Донецк
В небе над Донецком прогремели три взрыва

В небе над Донецком прогремели три мощных взрыва

Последствия обстрела Донецка
Последствия обстрела Донецка
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Последствия обстрела Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 2 окт - РИА Новости. В небе над Донецком прозвучали три мощных взрыва, передает корреспондент РИА Новости.
Взрывы были слышны в разных районах города.
Российские военнослужащие в зоне СВО
ВС России освободили Северск Малый в ДНР
30 сентября, 12:16
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
