https://ria.ru/20251002/dogovor-2045788032.html
Венгрия подписала с Францией договор на поставку СПГ на десять лет
Венгрия подписала с Францией договор на поставку СПГ на десять лет - РИА Новости, 02.10.2025
Венгрия подписала с Францией договор на поставку СПГ на десять лет
Венгерская нефтегазовая компания MVM подписала с французской Engie договор на поставку 4 миллиардов кубометров сжиженного природного газа (СПГ) в период с 2028... РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T10:11:00+03:00
2025-10-02T10:11:00+03:00
2025-10-02T10:18:00+03:00
венгрия
франция
в мире
петер сийярто
engie
будапешт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/11/2005543493_0:26:3072:1754_1920x0_80_0_0_2ef1f1a7896ce200644007b44eecbccf.jpg
https://ria.ru/20250929/vengriya-2045229294.html
венгрия
франция
будапешт
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/11/2005543493_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9540ab9717d5902386798bec85d8a1c8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
венгрия, франция, в мире, петер сийярто, engie, будапешт
Венгрия, Франция, В мире, Петер Сийярто, ENGIE, Будапешт
Венгрия подписала с Францией договор на поставку СПГ на десять лет
Венгрия договорилась с Engie о поставке СПГ с 2028 по 2038 год