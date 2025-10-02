Путин встретился с президентом Республики Сербской

«

"Очень рад нашей встрече новой, на этот раз на полях валдайского клуба в Сочи. Совсем недавно вы отмечали праздник - День сербского единства, 15 сентября. Хотел вас поздравить. Знаю, что ситуация в вашей стране предельно непростая, можно сказать, сложная", — отметил российский лидер.