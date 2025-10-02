Путин встретился с президентом Республики Сербской

СОЧИ, 2 окт — РИА Новости. Владимир Путин провел в Сочи переговоры с президентом Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком, передает корреспондент РИА Новости.
"Очень рад нашей встрече новой, на этот раз на полях валдайского клуба в Сочи. Совсем недавно вы отмечали праздник - День сербского единства, 15 сентября. Хотел вас поздравить. Знаю, что ситуация в вашей стране предельно непростая, можно сказать, сложная", — отметил российский лидер.
Со своей стороны Додик отметил, что рад возможности обсудить хорошие, стабильные, стратегические двусторонние отношения. Он согласился с Путиным в оценке ситуации в Республике Сербской.
"Согласен с вами, что у нас ситуация сложная", — отметил президент Республики Сербской.
Он поблагодарил российского лидера за возможность принять участие в заседании клуба "Валдай".
"Очень приятно видеть прогресс в России, у меня была возможность присутствовать 9 мая на параде Победы. Это было впечатляюще", — сказал Додик.
Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Путин и Додик виделись недавно и продолжают активный диалог. По его словам, у лидеров по-прежнему есть много тем для обсуждения.
В предыдущий раз они встречались в мае в Москве во время торжественных мероприятий по случаю 80-летия Победы. А до этого лидеры провели переговоры в начале апреля, когда президент Республики Сербской приехал с визитом в Россию. Путин тогда принял его в Кремле.