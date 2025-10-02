Рейтинг@Mail.ru
Додик заявил, что хочет рассказать Путину о ситуации на Балканах - РИА Новости, 02.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:17 02.10.2025 (обновлено: 18:20 02.10.2025)
https://ria.ru/20251002/dodik-2045942267.html
Додик заявил, что хочет рассказать Путину о ситуации на Балканах
Додик заявил, что хочет рассказать Путину о ситуации на Балканах - РИА Новости, 02.10.2025
Додик заявил, что хочет рассказать Путину о ситуации на Балканах
Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил, что у него много тем для обсуждения с российским лидером Владимиром Путиным на... РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T18:17:00+03:00
2025-10-02T18:20:00+03:00
в мире
балканы
россия
босния
милорад додик
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045940289_0:152:3072:1880_1920x0_80_0_0_cc07c1ea688df60e9aa98e8d8224c46a.jpg
https://ria.ru/20251002/peskov-2045916352.html
балканы
россия
босния
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045940289_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_144825eb082c5d8d001823142372f4bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, балканы, россия, босния, милорад додик, владимир путин
В мире, Балканы, Россия, Босния, Милорад Додик, Владимир Путин
Додик заявил, что хочет рассказать Путину о ситуации на Балканах

Додик сообщил, что хочет рассказать Путину о ситуации на Балканах

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМилорад Додик
Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Милорад Додик
Читать ria.ru в
Дзен
СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил, что у него много тем для обсуждения с российским лидером Владимиром Путиным на предстоящей в четверг встрече, в частности, он хотел бы рассказать президенту РФ о ситуации на Балканах.
"Есть много совместных тем. Я хочу проинформировать (Путина - ред.) об обстановке на Балканах и особенно в Боснии и Герцеговине, поскольку у них есть двусторонние отношения и разговоры с президентом Трампом, чтобы нас не забыли в этих разговорах", - сказал Милорад Додик журналистам на полях заседания дискуссионного клуба "Валдай".
Он также выразил благодарность российскому лидеру за приглашение на это мероприятие.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Додик и Путин проведут встречу в четверг. По словам Пескова, это произойдет после участия Путина в заседании клуба "Валдай".
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии XXI Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Песков назвал тему выступления Путина на "Валдае"
Вчера, 16:45
 
В миреБалканыРоссияБоснияМилорад ДодикВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала