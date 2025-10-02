Суд отправил в СИЗО депутата народного совета ДНР по обвинению в хищении

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Басманный суд Москвы отправил в СИЗО депутата народного совета ДНР Татьяну Бондаренко по обвинению в хищении, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Бондаренко вменяется присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, в особо крупном размере, а также незаконная банковская деятельность сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере.