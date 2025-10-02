https://ria.ru/20251002/dnr-2045902879.html
Суд отправил в СИЗО депутата народного совета ДНР по обвинению в хищении
Суд отправил в СИЗО депутата народного совета ДНР по обвинению в хищении - РИА Новости, 02.10.2025
Суд отправил в СИЗО депутата народного совета ДНР по обвинению в хищении
Басманный суд Москвы отправил в СИЗО депутата народного совета ДНР Татьяну Бондаренко по обвинению в хищении, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 02.10.2025
происшествия
москва
донецкая народная республика
россия
москва
донецкая народная республика
россия
Новости
происшествия, москва, донецкая народная республика, россия
Происшествия, Москва, Донецкая Народная Республика, Россия
Суд отправил в СИЗО депутата народного совета ДНР по обвинению в хищении
