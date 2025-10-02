Рейтинг@Mail.ru
Суд отправил в СИЗО депутата народного совета ДНР по обвинению в хищении - РИА Новости, 02.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:14 02.10.2025 (обновлено: 16:28 02.10.2025)
https://ria.ru/20251002/dnr-2045902879.html
Суд отправил в СИЗО депутата народного совета ДНР по обвинению в хищении
Суд отправил в СИЗО депутата народного совета ДНР по обвинению в хищении - РИА Новости, 02.10.2025
Суд отправил в СИЗО депутата народного совета ДНР по обвинению в хищении
Басманный суд Москвы отправил в СИЗО депутата народного совета ДНР Татьяну Бондаренко по обвинению в хищении, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T16:14:00+03:00
2025-10-02T16:28:00+03:00
происшествия
москва
донецкая народная республика
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045905360_0:134:1280:854_1920x0_80_0_0_b59e7f4f8f5733e70ef3f7c47263d93c.jpg
https://ria.ru/20251002/khischenie-2045757594.html
москва
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045905360_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_910dddc09cdf7b98b986afcb8fa563cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, донецкая народная республика, россия
Происшествия, Москва, Донецкая Народная Республика, Россия
Суд отправил в СИЗО депутата народного совета ДНР по обвинению в хищении

Суд отправил в СИЗО депутата народного совета ДНР Бондаренко по делу о хищении

© Суды общей юрисдикции города Москвы/TelegramТатьяна Бондаренко в Басманном суде Москвы
Татьяна Бондаренко в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© Суды общей юрисдикции города Москвы/Telegram
Татьяна Бондаренко в Басманном суде Москвы
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Басманный суд Москвы отправил в СИЗО депутата народного совета ДНР Татьяну Бондаренко по обвинению в хищении, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Бондаренко Татьяны Валерьевны, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160, п. "а", "б" ч, 2 ст. 172 УК РФ, на срок 1 месяц 25 суток", - рассказали в пресс-службе.
Там уточнили, что Бондаренко является депутатом народного совета Донецкой Народной Республики, заместителем председателя комитета по восстановлению, строительству и инфраструктурному развитию.
Бондаренко вменяется присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, в особо крупном размере, а также незаконная банковская деятельность сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Полицейские в деле о хищении денег у бойцов СВО заминали истории
Вчера, 03:14
 
ПроисшествияМоскваДонецкая Народная РеспубликаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала