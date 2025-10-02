Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска четвертые сутки подряд не обстреливали территорию ДНР - РИА Новости, 02.10.2025
00:14 02.10.2025
Украинские войска четвертые сутки подряд не обстреливали территорию ДНР
происшествия, украина, донецкая народная республика
Происшествия, Украина, Донецкая Народная Республика
Баннер на фасаде одного из зданий в Донецке
Баннер на фасаде одного из зданий в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 2 окт - РИА Новости. Украинские войска четвертые сутки подряд не обстреливали территорию ДНР, сообщило управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале.
"Ноль фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)", - говорится в сообщении управления.
Последствия обстрела Белгородской области со стороны ВСУ. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
ВСУ обстреляли Белгородский район
Вчера, 12:03
Сведения о жертвах среди мирного населения не поступали.
В предыдущие сутки также не было зафиксировано ни одного обстрела.
ПроисшествияУкраинаДонецкая Народная Республика
 
 
