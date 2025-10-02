Зеленский разыгрывает "детскую карту", заявила Захарова

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Киевский режим не разыскивает детей, которых якобы похитила российская сторона в ходе украинского конфликта, Владимир Зеленский лишь "разыгрывает детскую карту", не предоставляя никаких данных о них, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

"При этом он (Зеленский - ред.) продолжает лгать о возвращенных из России 1,6 тысячи детей. Откуда взялись эти цифры?.. Каждый случай воссоединения детей с родственниками верифицируется, если он идет через соответствующие каналы, в том числе международными посредниками. Вывезти такое количество ребят без ведома российских ведомостей просто невозможно", - добавила Захарова.