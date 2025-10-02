https://ria.ru/20251002/deti-2045827143.html
Зеленский разыгрывает "детскую карту", заявила Захарова
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Киевский режим не разыскивает детей, которых якобы похитила российская сторона в ходе украинского конфликта, Владимир Зеленский лишь "разыгрывает детскую карту", не предоставляя никаких данных о них, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Если у киевского режима есть данные о неких десятках тысяч (разыскиваемых - ред.) украинских детей, почему же они до сих пор не представлены?.. Они публикуют персональные данные детей, в частности, (украинский сайт) "Миротворец" это делает регулярно. Почему же они не публикуют данные тех детей, которых якобы разыскивают? Потому что они разыгрывают эту карту, они разыгрывают "детскую карту", - сказала Захарова
в ходе брифинга по вопросам внешней политики.
Представитель российского МИД добавила, что киевский режим с первого дня конфликта заявляет о тысячах и десятках тысяч детей, которые якобы разыскиваются, однако до сих пор Украина
так и не смогла предоставить России
список этих детей. Кроме того, Захарова отвергла заявления Зеленского
о возвращении около 1,5 тысяч детей с территории РФ.
"При этом он (Зеленский - ред.) продолжает лгать о возвращенных из России 1,6 тысячи детей. Откуда взялись эти цифры?.. Каждый случай воссоединения детей с родственниками верифицируется, если он идет через соответствующие каналы, в том числе международными посредниками. Вывезти такое количество ребят без ведома российских ведомостей просто невозможно", - добавила Захарова.