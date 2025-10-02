Рейтинг@Mail.ru
Демпартия США потеряла избирателей, заявил спикер палаты представителей
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:52 02.10.2025
Демпартия США потеряла избирателей, заявил спикер палаты представителей
специальная военная операция на украине
в мире
сша
майк джонсон
в мире, сша, майк джонсон
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Майк Джонсон
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteСпикер Палаты представителей Майк Джонсон общается с журналистами перед голосованием по бюджету в конгрессе США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
ВАШИНГТОН, 2 окт - РИА Новости. Демократическая партия США оказалась в отчаянном положении, теряя избирателей и своих членов, считает спикер палаты представителей американского конгресса Майк Джонсон, он заявил об жтом в интервью телеканалу Fox News.
"Знаете, что произошло? Люди начали покидать партию. Они теряют избирателей. Они находятся в отчаянии", - сообщил он, комментируя положение Демпартии.
По мнению Джонсона, ради привлечения голосов демократы в США вынуждены делать незаконных мигрантов своими избирателями.
"Ровно так и происходит. Звучит как теория заговора, однако ровно это и произошло. Они изменили все свои позиции ради политической выгоды, заставив платить за это американский народ", - добавил спикер палаты представителей.
Он подчеркнул, что считает действия своих политических оппонентов ошибочными и постыдными.
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАМайк Джонсон
 
 
