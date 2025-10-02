https://ria.ru/20251002/dempartija-2045752695.html
Демпартия США потеряла избирателей, заявил спикер палаты представителей
ВАШИНГТОН, 2 окт - РИА Новости.
Демократическая партия США оказалась в отчаянном положении, теряя избирателей и своих членов, считает спикер палаты представителей американского конгресса Майк Джонсон, он заявил об жтом в интервью телеканалу Fox News
.
"Знаете, что произошло? Люди начали покидать партию. Они теряют избирателей. Они находятся в отчаянии", - сообщил он, комментируя положение Демпартии.
По мнению Джонсона
, ради привлечения голосов демократы в США
вынуждены делать незаконных мигрантов своими избирателями.
"Ровно так и происходит. Звучит как теория заговора, однако ровно это и произошло. Они изменили все свои позиции ради политической выгоды, заставив платить за это американский народ", - добавил спикер палаты представителей.
Он подчеркнул, что считает действия своих политических оппонентов ошибочными и постыдными.