Источник сообщил о возбуждении нового дела в отношении Абызова - РИА Новости, 02.10.2025
23:09 02.10.2025
Источник сообщил о возбуждении нового дела в отношении Абызова
В отношении осужденного на 12 лет бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере,... РИА Новости, 02.10.2025
происшествия
москва
михаил абызов
открытое правительство
москва
происшествия, москва, михаил абызов, открытое правительство
Происшествия, Москва, Михаил Абызов, Открытое правительство
Источник сообщил о возбуждении нового дела в отношении Абызова

На экс-министра Открытого правительства Абызова завели дело о мошенничестве

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. В отношении осужденного на 12 лет бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, рассказал РИА Новости источник, знакомый с материалами дела.
"В отношении Абызова возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ", - сказал собеседник агентства.
Ранее участник процесса, проходящего во Втором кассационном суде, где рассматривают жалобу на приговор Абызову, сообщил РИА Новости, что экс-министр доставлен в Москву для проведения следственных действий по уголовному делу, он находится в одном из столичных СИЗО. Однако он не уточнил, о каком деле идет речь.
Бывший министр России по связям с Открытым правительством Михаил Абызов в зале судебных заседаний Преображенского районного суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
Компания бывшего министра Абызова перешла в собственность государства
17 января, 18:34
 
Происшествия Москва Михаил Абызов Открытое правительство
 
 
