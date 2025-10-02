Источник сообщил о возбуждении нового дела в отношении Абызова

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. В отношении осужденного на 12 лет бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, рассказал РИА Новости источник, знакомый с материалами дела.