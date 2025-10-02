https://ria.ru/20251002/delo-2046056468.html
Источник сообщил о возбуждении нового дела в отношении Абызова
Источник сообщил о возбуждении нового дела в отношении Абызова - РИА Новости, 02.10.2025
Источник сообщил о возбуждении нового дела в отношении Абызова
В отношении осужденного на 12 лет бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере,... РИА Новости, 02.10.2025
происшествия
москва
михаил абызов
открытое правительство
москва
Новости
ru-RU
Источник сообщил о возбуждении нового дела в отношении Абызова
На экс-министра Открытого правительства Абызова завели дело о мошенничестве