В КБР завершили расследование гибели ребенка после взрыва газового баллона

НАЛЬЧИК, 2 окт – РИА Новости. Следователи в Кабардино-Балкарии завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Лескенского района, которого обвиняют в том, что он допустил взрыв газового баллона во дворе своего дома, в результате чего погиб ребенок, травмы получили еще несколько человек, сообщило СУ СК РФ по региону.

Ранее региональные прокуратура и СУ СК сообщили, что 18 июня в селе Аргудан в Лескенском районе в частном доме произошел взрыв газового баллона. По данным СУСК, произошла разгерметизация и воспламенение газового баллона, снятого накануне хозяином домовладения со своей автомашины. В итоге в больницы были доставлены семь человек, в том числе двое детей. Специалисты оценивали состояние детей как тяжелое и критически тяжелое. Шестерых пострадавших позже перевезли в Нижний Новгород в реанимацию ожогового центра.

"По версии следствия, обвиняемый 1969 года рождения, проявляя небрежность и не предвидя возможности наступления опасных последствий своих действий, поместил на хранение во дворе своего домовладения металлический газовый баллон, заправленный горючим газом", - говорится в сообщении.

Днем 18 июня, когда члены семьи обвиняемого, в том числе дети, находились во дворе дома, баллон, установленный под прямыми солнечными лучами, нагрелся, разгерметизировался и произошло воспламенение газовоздушной смеси.

"В результате случившегося тяжкий вред здоровью был причинен четырем лицам, а малолетняя 2022 года рождения в последующем скончалась от полученных ожогов", - уточнило ведомство.

Мужчине предъявлено обвинение по статьям "Причинение смерти по неосторожности" и "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности" УК РФ , санкции которых предусматривают до двух лет лишения свободы.