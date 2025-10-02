https://ria.ru/20251002/delo-2045921151.html
В КБР завершили расследование гибели ребенка после взрыва газового баллона
В КБР завершили расследование гибели ребенка после взрыва газового баллона - РИА Новости, 02.10.2025
В КБР завершили расследование гибели ребенка после взрыва газового баллона
Следователи в Кабардино-Балкарии завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Лескенского района, которого обвиняют в том, что он допустил взрыв...
2025-10-02T17:02:00+03:00
2025-10-02T17:02:00+03:00
2025-10-02T17:02:00+03:00
происшествия
лескенский район
россия
нижний новгород
следственный комитет россии (ск рф)
лескенский район
россия
нижний новгород
Происшествия, Лескенский район, Россия, Нижний Новгород, Следственный комитет России (СК РФ)
СК завершил расследование дела о взрыве газового баллона и гибели ребенка в КБР
НАЛЬЧИК, 2 окт – РИА Новости. Следователи в Кабардино-Балкарии завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Лескенского района, которого обвиняют в том, что он допустил взрыв газового баллона во дворе своего дома, в результате чего погиб ребенок, травмы получили еще несколько человек, сообщило СУ СК РФ по региону.
Ранее региональные прокуратура и СУ СК
сообщили, что 18 июня в селе Аргудан в Лескенском районе
в частном доме произошел взрыв газового баллона. По данным СУСК, произошла разгерметизация и воспламенение газового баллона, снятого накануне хозяином домовладения со своей автомашины. В итоге в больницы были доставлены семь человек, в том числе двое детей. Специалисты оценивали состояние детей как тяжелое и критически тяжелое. Шестерых пострадавших позже перевезли в Нижний Новгород
в реанимацию ожогового центра.
"По версии следствия, обвиняемый 1969 года рождения, проявляя небрежность и не предвидя возможности наступления опасных последствий своих действий, поместил на хранение во дворе своего домовладения металлический газовый баллон, заправленный горючим газом", - говорится в сообщении.
Днем 18 июня, когда члены семьи обвиняемого, в том числе дети, находились во дворе дома, баллон, установленный под прямыми солнечными лучами, нагрелся, разгерметизировался и произошло воспламенение газовоздушной смеси.
"В результате случившегося тяжкий вред здоровью был причинен четырем лицам, а малолетняя 2022 года рождения в последующем скончалась от полученных ожогов", - уточнило ведомство.
Мужчине предъявлено обвинение по статьям "Причинение смерти по неосторожности" и "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности" УК РФ
, санкции которых предусматривают до двух лет лишения свободы.
В региональной прокуратуре сообщили, что уголовное дело направлено для рассмотрения в Урванский районный суд.