В Челябинске завели дело после гибели человека при пожаре в цехе
16:32 02.10.2025
В Челябинске завели дело после гибели человека при пожаре в цехе
Уголовное дело возбудили в Челябинске после пожара в мебельном цехе, где погиб человек, сообщило следственное управление СК РФ по региону.
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045827513_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_82a5e17a950fcb18b83e7bf1c28e2f40.jpg
© Фото : МЧС Челябинской области/TelegramЛиквидация пожара в мебельном цехе в Челябинске
© Фото : МЧС Челябинской области/Telegram
Ликвидация пожара в мебельном цехе в Челябинске
ЧЕЛЯБИНСК, 2 окт – РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Челябинске после пожара в мебельном цехе, где погиб человек, сообщило следственное управление СК РФ по региону.
Как сообщал пресс-центр ГУМЧС России по региону, в четверг произошел пожар в здании мебельного цеха в 4-м Линейном переулке. Горело двухэтажное здание цеха и металлического ангара, локализован пожар на площади 1200 квадратных метров. При разборе конструкций здания цеха обнаружено тело погибшего.
© Фото : МЧС Челябинской области/TelegramЛиквидация пожара в мебельном цехе в Челябинске
© Фото : МЧС Челябинской области/Telegram
Ликвидация пожара в мебельном цехе в Челябинске
"Следователем следственного отдела по Тракторозаводскому району города Челябинск СУ СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.
В ходе следствия будут установлены причины, приведшие к произошедшему, дана оценка исполнения трудового законодательства, соблюдения правовых актов при осуществлении деятельности на объекте и действиям либо бездействию лиц, ответственных за выполнение требований пожарной безопасности, отмечает СУСК.
