США предоставят Киеву разведданные для ударов по России, пишут СМИ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
02:09 02.10.2025 (обновлено: 08:24 02.10.2025)
США предоставят Киеву разведданные для ударов по России, пишут СМИ
США предоставят Киеву разведданные для ударов по России, пишут СМИ - РИА Новости, 02.10.2025
США предоставят Киеву разведданные для ударов по России, пишут СМИ
Вашингтон передаcт Киеву разведданные для атак вглубь России, пишет Wall Street Journal. РИА Новости, 02.10.2025
Здание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Вашингтон передаcт Киеву разведданные для атак вглубь России, пишет Wall Street Journal.
"США предоставят Украине разведданные для ударов дальнобойным оружием по объектам российской энергетической инфраструктуры. <...> Президент Трамп недавно подписал разрешение для разведывательных агентств и Пентагона о помощи Киеву с ударами", — сообщила газета со ссылкой на американских чиновников.
Запуск крылатой ракеты Tomahawk - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
В США ответили на вопрос о возможной передаче Украине ракет Tomahawk
30 сентября, 09:22
По данным WSJ, Штаты просят страны НАТО предоставить схожую поддержку. Также Белый дом рассматривает возможность передачи Украине ракет Tomahawk, Barracuda и других дальностью около 800 километров.
Вашингтон пока не принял решение, какие именно поставки могут быть одобрены, добавила газета.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Пентагон выделил 179,5 миллиона долларов для армий США и Украины
Вчера, 18:18
В конце прошлой недели газета WSJ писала со ссылкой на источники в Белом доме и Киеве, что Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке заявил, что открыт к снятию ограничений на использование американского дальнобойного оружия для ударов по России, но прямых обязательств пересмотреть нынешние ограничения не дал.
Зеленский же просил о поставках Tomahawk. Американская администрация рассматривает такую возможность, как и альтернативу в виде ракет ATACMS. Вице-президент Джей Ди Вэнс, комментируя ситуацию, переложил ответственность за принятие решения на главу государства.

В ноябре прошлого года занимавший тогда пост президента Джо Байден впервые разрешил Киеву применять ATACMS для ударов по российской территории. Затем такое же разрешение дали Великобритания и Франция для своих ракет Storm Shadow и SCALP.

Кит Келлог - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
"Используйте возможность": Келлог сделал заявление об ударах вглубь России
29 сентября, 06:52
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал очень серьезными заявления о возможной передаче Украине американских ракет Tomahawk. Он подчеркнул, что Россия сформулирует ответную позицию, когда оценит потенциальные угрозы и поймет, кто будет вовлечен в этот процесс.
Представитель Кремля добавил, что не существует какой-либо панацеи или волшебного оружия, которое позволит ВСУ изменить ситуацию на фронте.
Запуск крылатой ракеты Tomahawk - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
В Британии рассказали, чем обернется передача ракет Tomahawk Украине
07:26
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
Заголовок открываемого материала