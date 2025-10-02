США предоставят Киеву разведданные для ударов по России, пишут СМИ

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Вашингтон передаcт Киеву разведданные для атак вглубь России, пишет Вашингтон передаcт Киеву разведданные для атак вглубь России, пишет Wall Street Journal

"США предоставят Украине разведданные для ударов дальнобойным оружием по объектам российской энергетической инфраструктуры. <...> Президент Трамп недавно подписал разрешение для разведывательных агентств и Пентагона о помощи Киеву с ударами", — сообщила газета со ссылкой на американских чиновников.

По данным WSJ, Штаты просят страны НАТО предоставить схожую поддержку. Также Белый дом рассматривает возможность передачи Украине ракет Tomahawk, Barracuda и других дальностью около 800 километров.

Вашингтон пока не принял решение, какие именно поставки могут быть одобрены, добавила газета.

В конце прошлой недели газета WSJ писала со ссылкой на источники в Белом доме и Киеве, что Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке заявил, что открыт к снятию ограничений на использование американского дальнобойного оружия для ударов по России, но прямых обязательств пересмотреть нынешние ограничения не дал.

Зеленский же просил о поставках Tomahawk. Американская администрация рассматривает такую возможность, как и альтернативу в виде ракет ATACMS. Вице-президент Джей Ди Вэнс, комментируя ситуацию, переложил ответственность за принятие решения на главу государства.

В ноябре прошлого года занимавший тогда пост президента Джо Байден впервые разрешил Киеву применять ATACMS для ударов по российской территории. Затем такое же разрешение дали Великобритания и Франция для своих ракет Storm Shadow и SCALP.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал очень серьезными заявления о возможной передаче Украине американских ракет Tomahawk. Он подчеркнул, что Россия сформулирует ответную позицию, когда оценит потенциальные угрозы и поймет, кто будет вовлечен в этот процесс.