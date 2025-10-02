США предоставят Киеву разведданные для ударов по России, пишут СМИ

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Вашингтон передаcт Киеву разведданные для атак вглубь России, пишет Wall Street Journal.
"США предоставят Украине разведданные для ударов дальнобойным оружием по объектам российской энергетической инфраструктуры. <...> Президент Трамп недавно подписал разрешение для разведывательных агентств и Пентагона о помощи Киеву с ударами", — сообщила газета со ссылкой на американских чиновников.
По данным WSJ, Штаты просят страны НАТО предоставить схожую поддержку. Также Белый дом рассматривает возможность передачи Украине ракет Tomahawk, Barracuda и других дальностью около 800 километров.
Вашингтон пока не принял решение, какие именно поставки могут быть одобрены, добавила газета.
В конце прошлой недели газета WSJ писала со ссылкой на источники в Белом доме и Киеве, что Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке заявил, что открыт к снятию ограничений на использование американского дальнобойного оружия для ударов по России, но прямых обязательств пересмотреть нынешние ограничения не дал.
Зеленский же просил о поставках Tomahawk. Американская администрация рассматривает такую возможность, как и альтернативу в виде ракет ATACMS. Вице-президент Джей Ди Вэнс, комментируя ситуацию, переложил ответственность за принятие решения на главу государства.
В ноябре прошлого года занимавший тогда пост президента Джо Байден впервые разрешил Киеву применять ATACMS для ударов по российской территории. Затем такое же разрешение дали Великобритания и Франция для своих ракет Storm Shadow и SCALP.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал очень серьезными заявления о возможной передаче Украине американских ракет Tomahawk. Он подчеркнул, что Россия сформулирует ответную позицию, когда оценит потенциальные угрозы и поймет, кто будет вовлечен в этот процесс.
Представитель Кремля добавил, что не существует какой-либо панацеи или волшебного оружия, которое позволит ВСУ изменить ситуацию на фронте.