Рейтинг@Mail.ru
В Черниговской области заявили о критической ситуации с энергоснабжением - РИА Новости, 02.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:16 02.10.2025
https://ria.ru/20251002/chernigov-2046057406.html
В Черниговской области заявили о критической ситуации с энергоснабжением
В Черниговской области заявили о критической ситуации с энергоснабжением - РИА Новости, 02.10.2025
В Черниговской области заявили о критической ситуации с энергоснабжением
Глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус утверждает, что после взрывов на подстанции ситуация с энергоснабжением в Чернигове и области... РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T23:16:00+03:00
2025-10-02T23:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
чернигов
черниговская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1c/2031839062_0:102:1000:665_1920x0_80_0_0_472c0cd5bedcf0c74d45e2e524e8e537.jpg
https://ria.ru/20251002/vzryv-2046057112.html
https://ria.ru/20251002/ekspert-2046056925.html
чернигов
черниговская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1c/2031839062_102:0:989:665_1920x0_80_0_0_bf0b8c80c85f05a62a81e00f2f3b44fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, чернигов, черниговская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Чернигов, Черниговская область, Вооруженные силы Украины
В Черниговской области заявили о критической ситуации с энергоснабжением

Глава Черниговской ОВА Чаус заявил о критической ситуации с энергоснабжением

© Фото : ПАО "Сахалинэнерго"ЛЭП
ЛЭП - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© Фото : ПАО "Сахалинэнерго"
ЛЭП . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус утверждает, что после взрывов на подстанции ситуация с энергоснабжением в Чернигове и области стала критической.
По его словам, энергетики ввели почасовые и аварийные графики отключений света.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
В Николаеве прогремели новые взрывы
Вчера, 23:12
"Ситуация в энергосистеме (Чернигова и области - ред.) - критическая. Это результат удара по подстанции в Славутиче... Почасовые отключения света - вынужденная мера: сейчас три часа со светом, шесть - без света. Впрочем, кроме отключений по графику, энергетики вынуждены дополнительно применять и аварийные отключения", - написал Чаус в Telegram-канале.
Он отметил, что часть насосных станций работают на генераторах. Чиновник добавил, что в связи с ситуацией школы в Чернигове до конца недели перешли на дистанинное образование.
Украинская компания "Черниговоблэнерго" 2 октября сообщила, что графики отключений света введены в Черниговской области из-за аварии в сети. Позже в области были введены дополнительные отключения света.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Эксперт оценил стоимость защитных конструкций на Украине
Вчера, 23:11
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЧерниговЧерниговская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала