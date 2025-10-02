В Черниговской области заявили о критической ситуации с энергоснабжением

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус утверждает, что после взрывов на подстанции ситуация с энергоснабжением в Чернигове и области стала критической.
По его словам, энергетики ввели почасовые и аварийные графики отключений света.
В Николаеве прогремели новые взрывы
Вчера, 23:12
"Ситуация в энергосистеме (Чернигова и области - ред.) - критическая. Это результат удара по подстанции в Славутиче... Почасовые отключения света - вынужденная мера: сейчас три часа со светом, шесть - без света. Впрочем, кроме отключений по графику, энергетики вынуждены дополнительно применять и аварийные отключения", - написал Чаус в Telegram-канале.
Он отметил, что часть насосных станций работают на генераторах. Чиновник добавил, что в связи с ситуацией школы в Чернигове до конца недели перешли на дистанинное образование.
Украинская компания "Черниговоблэнерго" 2 октября сообщила, что графики отключений света введены в Черниговской области из-за аварии в сети. Позже в области были введены дополнительные отключения света.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.